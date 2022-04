Spielabbruch! Hubschraubereinsatz in Hofkirchen/M.

Details Samstag, 16. April 2022 19:42

In der 18. Runde der Bezirksliga Nord empfing die TSU Hofkirchen/M. den TSV Ottensheim. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Drittletzten und dem Zehntplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die TSU wollte unbedingt den zweiten Heimsieg feiern, doch nach drei Siegen in den vier bisherigen Rückrundenspielen reisten die Gäste mit breiter Brust an. Am Sportplatz rückte das sportliche Geschehen am Samstagnachmittag in den Hintergrund, denn aufgrund eines medizinischen Notfalles bzw. Hubschraubereinsatzes musste das Spiel zur Pause abgebrochen werden.

Je eine Chance auf beiden Seiten

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Wimhofer bekamen die Zuschauer zunächst ein weitgehend ereignisarmes Spiel zu sehen. Die Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, weshalb sich ein ausgeglichenes Match entwickelte. Auf beiden Seiten war eine klare Chance zu erkennen. Hofkirchens Alexander Höglinger setzte den Ball nach einem Stanglpass aus kurzer Distanz neben den Kasten. Beinahe im Gegenzug klatschte das Spielgerät nach einem tiefen Ball an die Latte des Hofkirchener Gehäuses.

Spielabbruch nach medizinischem Notfall

In der Schlussphase der ersten Halbzeit klagte TSV-Kicker Jonas Hagenauer über Atemnot und musste ausgewechselt werden. Wenig später erlitt der Ottensheimer eine Panikattacke und kollabierte. In der Folge konnte der Notarzt den Spieler stabilisieren, Hagenauer wurde jedoch vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber zur Kontrolle ins AKH Linz geflogen. Nach Rücksprache mit den beiden Mannschaften brach der Unparteiische das Spiel ab.

Horst Gabriel, Sektionsleiter TSV Ottensheim:

"Es waren schreckliche Momente und bin mit meinen Gedanken noch immer bei Jonas. Aber Gott sei Dank geht es ihm jetzt schon wieder besser, ist die Erleichterung darüber entsprechend groß. Für die großartige Kooperation möchte ich den Verantwortlichen aus Hofkirchen ein herzliches Dankeschön aussprechen, hat sich die TSU in dieser schrecklichen Situation vorbildlich verhalten".