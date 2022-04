SV Hellmonsödt fährt gegen Proleta-Elf "Big Points" ein

Details Samstag, 23. April 2022 09:54

Zum Auftakt der 19. Runde der Bezirksliga Nord kam es in der Begegnung zwischen dem SV Hellmonsödt und der TSU Consento Wartberg/Aist zum Aufeinandertreffen zweier Nachbarn aus dem unteren Drittel der Tabelle. Demnach ging es in diesem Duell im Planetenstadion um "Big Points". Nach einem 2:2-Remis im Hinspiel entwickelte sich auch am Freitagabend ein über weite Strecken enges Gefecht, am Ende behielten jedoch die Hausherren mit 3:1-die Oberhand und verschafften sich mit dem zweiten Sieg binnen Wochenfrist etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannen von Trainer Tomislav Proleta hingegen gingen sechs Tage nach einem "Dreier" gegen Königswiesen leer aus und hängen weiterhin in der Abstiegszone fest.

SVH mit früher Führung

Vor rund 150 Besuchern fand die Matischek-Elf gut ins Spiel und legte von Beginn an den Vorwärtsgang ein. Keine zehn Minuten waren gespielt, als im Stadion Jubel aufbrandete. Michael Schwarz zog von der rechten Seite in den Strafraum und versenkte die Kugel im langen Kreuzeck. Mit der Führung im Rücken bestimmten die Heimsichen das Geschehen, der SVH verabsäumte es jedoch, ein Tor nachzulegen. Die Hellmonsödter spielten zielstrebig nach vorne und kreierten die eine oder andere Chance, ein weiterer Treffer wollte zunächst aber nicht fallen. So scheiterte etwa Thomas hofer nach einer Ecke mit einem Kopfball an Gästegoalie Mario Hofer. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang der TSU aus heiterem Himmel der Ausgleich, als Florian Wagner nach einem umstrittenen Einwurf einen Stanglpass verwertete und den 1:1-Pausenstand fixierte.

Kasbauer vergibt Elfmeter - Hellmonsödter Joker sticht

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Scharinger hatten die Wartberger die große Chance, das Spiel zu drehen. Nach einem Vergehen von Alexander Baumgartner an Christoph Kasbauer knallte der Gefoulte den fälligen Elfmeter jedoch über den Kasten. In der Folge entwickelte sich ein Duell mit offenem Visier, stand die Partie an der Kippe. In Minute 65 stach ein Hellmonsödter Joker, als der zur zweiten Halbzeit eingewechselte David Bernauer nach einem schnellen Gegenstoß des SVH Keeper Hofer aus kurzer Distanz tunnelte. Nach dem erneuten Rückstand stellte die Proleta-Elf nicht auf und wollte abermals ausgleichen, die Heimischen verteidigten aber geschickt und ließen nicht allzu viel zu. Die Hellmonsödter fuhren den einen oder anderen Konter, konnten den Sack zunächst aber nicht zumachen. In Minute 91 war es dann aber soweit, als Schwarz nach einem feinen Pass alleine auf das TSU-Gehäuse zulief, sich diese Chance nicht entgehen ließ und mit seinem elften Saisontreffer den 3:1-Sieg der Matischek-Elf fixierte.

Harald Oyrer, Sektionsleiter SV Hellmonsödt:

"Es war ein ebenso wichtiger wie verdienter Sieg. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, hatten kurz nach der Pause - beim verschossenen Strafstoß der Gäste - aber das nötige Glück. Nach dem zweiten Dreier in Folge sieht es ganz gut aus, im Kampf um den Klassenerhalt sind wir aber noch längst nicht aus dem Schneider. Wie schon letzte Woche in Freistadt haben wir auch am Freitag gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können".