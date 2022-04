Union Vorderweißenbach feiert in Unterzahl zweiten Sieg in Folge

Details Montag, 25. April 2022 10:02

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Nord kam es in der Begegnung zwischen der Union Wippro Vorderweißenbach und dem SV Gallneukirchen zu einem Duell zweier Mannschaften aus der Mitte der Tabelle. Nach einem 4:3-Erfolg im Hinspiel behielten die Mannen von Trainer Andreas Prammer auch auf eigener Anlage mit 2:0 die Oberhand und feierten binnen Wochenfrist den zweiten Sieg. Die Gallneukirchener hingegen haben nach einer Erfolgsserie den Faden verloren, mussten am Sonntagnachmittag den Platz zum dritten Mal in Folge als Verlierer verlassen und warten zudem seit 344 Minuten vergeblich auf einen Torerfolg.

Aberkannter und regulärer Union-Treffer

Vor rund 250 Besuchern gaben die Hausherren von Beginn an den Ton an und setzten den SVG unter Druck. Früh brandete in der Wippro-Arena Jubel auf, als Florian Schwarzinger nach einem Getümmel vermeintlich erfolgreich war. Schiedsrichter Wimhofer war sich jedoch nich sicher, ob der Ball hinter der Linie war und verweigerte dem Treffer die Anerkennung. In Minute 20 hatte die Union die Nase dann aber doch vorne. Nach einer Flanke von Josef Prihoda verlängerte Pavel Svoboda das Leder und stellte mit seinem achten Saisontreffer auf 1:0. Mit der Führung im Rücken hatte die Prammer-Elf Spiel und Gegner fest im Griff, verabsäumte es jedoch, ein Tor nachzulegen. Schwarzinger tauchte zwei Mal vor dem SVG-Gehäuse auf, der Offensivspieler setzte die Kugel aber neben den Kasten bzw. scheiterte an Gästegoalie Nino Bresnig. Somit ging es mit einer nur knappen Vorderweißenbacher Führung in die Pause.

Hausherren nur noch zu zehnt

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Union kontrollierte das Geschehen, agierte in Durchgang zwei aber nicht zwingend. Auch die kriselnden Gäste taten sich nach der Pause weiterhin schwer und konnten nur durch den einen oder anderen Distanzschuss Torgefahr erzeugen. Somit spielte sich das Geschehen zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab. In Minute 65, Aufregung in der Arena. Prihoda verlor den Ball, setzte nach und riss dabei seinen Gegenspieler um. Der bereits verwarnte 36-jährige Tscheche sah für dieses Vergehen erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die Gallneukirchener wussten die numerische Überzahl nicht zu nutzen, im Gegenteil. Die dezimierten Heimischen fanden nun wieder besser ins Spiel und machten kurz vor dem Ende den Deckel drauf. Der eingewechselte Jonas Prammer erkämpfte den Ball, tankte sich durch und legte quer, Fabian Mühleder hatte keine Mühe, den 2:0-Endstand zu besiegeln.

Harald Birngruber, Sektionsleiter Union Vorderweißenbach:

"Es war ein ebenso verdienter, wie wichtiger Sieg und konnten uns mit dem zweiten Dreier in Folge von den hinteren Plätzen der Tabelle etwas Luft verschaffen. Aktuell läuft es ganz gut und werden am kommenden Wochenende versuchen, auch wenn es schwierig wird, auch in Ottensheim zu punkten".