Union Lembach beendet Pleitenserie durch Doppelschlag

Details Samstag, 30. April 2022 09:43

Zum Auftakt der 20. Runde der Bezirksliga Nord empfing die Union Lembach die Union Thaller Fassaden Julbach. Obwohl der Neuntplatzierte und der Tabellendritte die Klingen kreuzten, trafen am Freitagabend zwei Teams aufeinander, die in der Rückrunde bislang mit großen Problemen zu kämpfen hatten. Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Acikgöz war die Erleichterung bei der Heimelf von Trainer Christian Atzgerstorfer riesengroß, die nach drei Pleiten in Serie mit einem 2:0-Erfolg wieder in die Spur fand und mit dem zweiten Rückrundensieg sich etwas Luft von der Abstiegszone verschaffen konnte. Der Herbstmeister hingegen kommt im Frühjahr nicht in die Gänge und musste binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken.

Torloser erster Durchgang

Rund 300 Besucher bekamen von Beginn an eine intensive Partie zu sehen, in der beiden Mannschaften deutlich anzumerken war, unbedingt punkten zu wollen. Hüben wie drüben sah man einen mutigen Auftritt, zudem wurde auf beiden Seiten beherzt gekämpft. Die Hausherren hatten einen Tick mehr vom Spiel, die große Chance zur Führung fand jedoch die Gästeelf von Coach Thomas Boxleitner vor. Nachdem Lembach-Schlussmann Markus Schinkinger, hinter dessen Einsatz in den kommenden Spielen aufgrund einer Bänderverletzung ein Fragezeichen steht, einen Schuss abwehren konnte, knallte der früh für Felix Schauberger eingewechselte Michael Stöger den Ball vor dem verwaisten Gehäuse über den Kasten. Somit ging es nach flotten 45 Minuten torlos in die Pause.

Lembacher Doppelschlag

Nach Wiederbeginn wussten die kampfstarken Lembacher auch spielerisch zu gefallen und erarbeiteten sich im zweiten Durchgang ein Übergewicht. Nach einer Stunde brandete am Sportplatz Jubel auf, als Stefan Schürz einen Eckball von Jonas Pechmann einnickte. Die Gäste hatten das Gegentor noch nicht wirklich verarbeitet, schlug es im Julbacher Kasten erneut ein. Pechmann war es, der aus einem Getümmel auf 2:0 stellte. Die Atzgerstorfer-Elf hatte mit diesem Doppelschlag die Siegerstraße erreicht und ließ sich davon nicht abbringen. Auch wenn die Gäste nicht aufsteckten und alles versuchten, gerieten die Lembacher in der restlichen Spielzeit nicht in Gefahr und durften sich am Ende über einen 2.0-Sieg freuen.

Robert Dietl, Obmann Union Lembach:

"Unsere Mannschaft hat in Summe eine starke Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Dieser Dreier war nicht nur für die Tabelle, sondern auch für den Kopf ungemein wichtig. Wir konnten uns mit diesem Erfolg etwas Luft verschaffen, müssen aber weiterhin hellwach sein".