Nach Haibacher Last-Minute-Treffer, Punkteteilung in Wartberg/Aist

Zum Auftakt der 21. Runde der Bezirksliga Nord kam es in der Begegnung zwischen der TSU Consento Wartberg/Aist und dem UFC Haibach/Donau zu einem klassischen "Sechs-Punkte-Spiel". Im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht der Tabelle ging es am Freitagabend hüben wie drüben um "big points". Nach einem 5:0-Kantersieg im Hinspiel hatten die Wartberger auch auf eigener Anlage die Nase vorne, die Proleta-Elf ließ sich jedoch in der Nachspielzeit die Butter vom Brot nehmen und musste sich mit einnem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Der UFC hingegen verzeichnete fünf Tage nach einem 2:0-Erfolg gegen Königswiesen erneut ein Erfolgserlebnis und nahm nach einem Last-Minute-Treffer einen Punkt mit auf die Heimreise.

Montri bringt Hausherren in Front

Nach zwei Pleiten am Stück ging die Heimelf von Trainer Tomislav Proleta entschlossen und engagiert ans Werk. Vor rund 300 Besuchern ließ die TSU Ball und Gegner laufen und hatte das Geschehen im ersten Durchgang fest im Griff. Die Wartberger lieferten im dodax-Park eine starke Performance ab und starteten immer wieder vielversprechende Angriffe, der letzten Pass fand jedoch zumeist keinen Abnehmer. Bei der besten Chance der Heimischen fand Georg Rogl mit einem satten Schuss aus 18 Metern im glänzend parierenden UFC-Schlussmann Dominik Schlager seinen Meister. In Minute 35 zappelte das Spielgerät dann aber doch in den Maschen, als nach einem weiten Ball ein Haibacher Innenverteidiger das Leder verfehlte, Christoph Kasbauer einen Stanglpass schlug, Christoph Montri zwei Gegenspieler austanzte, auch Goalie Schlager umkurvte und den 1:0-Pausenstand besiegelte.

Pumberger sorgt in Minute 93 für Punkteteilung

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen und souveränen Schiedsrichter Schörkhuber bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Proleta-Elf kämpfte auch in Halbzeit zwei beherzt, eine spielerische Linie war bei den Wartbergern aber nicht mehr zu erkennen. So erarbeiteten sich die Gäste zusehends ein optisches Übergewicht, das Team von Coach Gerhard Ecker agierte aber nicht wirklich zwingend. Bei der besten Chance der Gäste nach rund 65 Minuten fischte TSU-Torwart Mario Hofer den Ball aus der Ecke. Die Haibacher waren bemüht, den Ausgleich zu erzielen, in Minute 87 kamen die Hausherren jedoch zu einem Matchball. Bei einem Zweikampf auf halblinker Position wurde Kasbauer intensiv bedrängt, der Angreifer kam aber zum Abschluss, setzte das Leder aus spitzem Winkel jedoch am Tor vorbei. Dennoch hatten die Wartberger den Sieg vor Augen, ehe in Minute 93 doch noch der Ausgleich fiel. Nach einem langen Ball brachte die Proleta-Elf das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone, ehe Armin Pumberger nach einem Stanglpass im zweiten Versuch erfolgreich war und mit seinem neunten Saisontreffer den 1:1-Endstand fixierte.

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Das Ergebnis ist natürlich bitter, dementsprechend groß is die Enttäuschung. Aber meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ausgezeichnet gespielt und zudem bis zum Schluss toll gekämpft und alles gegeben. Auch wenn wir wichtige Punkte haben liegenlassen, richten wir den Blick nach vorne und werden in den restlichen Spielen alles tun, um die Klasse zu halten".