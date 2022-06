Auswärtssieg "ohne" Torwart! 10 Lembacher fixieren in Altenberg Klassenerhalt

Details Freitag, 03. Juni 2022 11:01

Zum Auftakt des vorletzten Spieltages der Bezirksliga Nord empfing die DSG Sportunion Altenberg die Union Lembach. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es am Donnerstagabend für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach einer bislang sensationellen Saison hatten die Altenberger die Chance, mit einem "Dreier" an die Tabellenspitze zu klettern und die Entscheidung im Titelkampf auf die letzte Runde zu vertagen. Doch nach einem 4:3-Erfolg im Hinspiel zogen die Mannen von Trainer Erwin Seyr mit 1:2 den Kürzeren und mussten die zweite Heimniederlage in Folge einstecken. Die Kicker aus Lembach hingegen fanden acht Tage nach einer bitteren Heimpleite gegen Wartberg wieder in die Spur und fixierten mit dem vierten Sieg in de Rückrunde den Klassenerhalt.

Lembach-Keeper Bötscher sieht Rot - Stürmer hütet das Gäste-Tor

Ebenso wie im Hinspiel bekamen über 250 Besucher auch im Waldstadion eine enge Partie zu sehen. Der Tabellenzweite ging als Favorit ins Match, musste jedoch den Top-Torjäger der Liga vorgeben - aufgrund einer Zerrung musste Dominik Seyr, der in dieser Saison bislang 24 Mal ins Schwarze getroffen hatte, passen. Das Fehlen des Altenberger Goalgetters spielte den Gästen in die Karten. Das Team von Coach Christian Atzgerstorfer agierte mit zwei Ketten und ließ nicht viel zu. Die Heimischen versuchten immer wieder die Lembacher Defensive zu knacken, die Seyr-Elf fand an dieserm Abend aber nicht das richtige Rezept. Kurz vor der Pause fand der Ball einmal doch den Weg durch die Hintermannschaft der Gäste, Keeper Bernhard Bötscher eilte aus seinem Kasten, beim Klärunsgversuch außerhalb des Strafraumes sprang dem Goalie der Ball jedoch an die Hand. Schiedsrichter Kettlgruber blieb keine Wahl und stellte den Lembacher Schlussmann mit Rot vom Platz. Da auf der Bank der Gäste kein Ersatz-Torwart Platz genommen hatte, streifte Stürmer Jakob Pechmann das Einser-Trikot über und stand zum ersten Mal in seiner Karriere zwischen den Pfosten.

Schürz und Lohr bringen dezimierte Gäste auf die Siegerstraße

Obwohl die Gäste ohne gelernten Torwart agieren mussten und zudem mit einem Mann weniger am Platz standen, änderte sich nach Wiederbeginn an der Charakteristik des Spiels wenig. Die Altenberger agierten zumeist mit weiten, hohen Bällen und kamen mit diesem Mittel nicht zum gewünschten Erfolg. Die deziminiertenm Gäste hingegen kämpften beherzt, standen auch in den zweiten 45 Minuten hinten sicher und lauerten auf Konter. Nach rund einer Stunde beinahe das 0:1, Fabian Lohr traf aber nur die Latte. Zwei Minuten später durften sich die Lembacher dann aber doch über den Führungstreffer freuen, als Stefan Schürz einen von Jonas Pechmann ausgeführten Corner einnickte. Auch nach diesem Tor fehlten der Seyr-Elf die zündenden Ideen. Nach 80 Minuten die Vorentscheidung, als die Gäste einen ihrer gefährlichen Konter fuhren, Lohr alleine vor dem DSG-Kasten auftauchte, Goalie Florian Peyr umkurvte und auf 0:2 stellte. Fünf Minuten später wurde das Match noch einmal spannend. Die Altenberger starteten auf der linken Seite einen Angriff, der eingewechselte Simon Aichhorn zog aus der Distanz ab und gab "Notnagel" Jakob Pechmann das Nachsehen. Da eine Schlussoffensive der Heimischen ausblieb und die Lembacher auch im Finish geschickt verteidigten, blieb es beim 1:2.

Christian Atzgerstorfer, Trainer Union Lembach:

"Nach der Pleite gegen Wartberg hat die Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt und eine tolle Performance abgliefert. Natürlich war es für uns kein Nachteil, dass Altenberg-Torjäger Seyr nicht dabei war. Aber wir waren kurz vor der Pause nur noch zu zehnt und mussten in Halbzeit zwei ohne gelernten Torwart agieren. Der Ausschluss von Keeper Bötscher hat das Team zusätzlich motiviert. Jeder hat alles gegeben und für den Anderen gekämpft. Nach einem Seuchenjahr sind wir froh, dass der Klassenerhalt endgültig in trockenen Tüchern ist".