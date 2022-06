Union Vorderweißenbach feiert bei Absteiger achten Rückrunden-Sieg

Details Sonntag, 12. Juni 2022 13:38

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Nord ging es im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Hellmonsödt und der Union Wippro Vorderweißenbach sprichwörtlich um die "Goldene Ananas". Das Schlusslicht stand als Absteiger bereits fest und auch der sechste Tabellenplatz der Union war einzementiert. Einen von sechs Saisonsiegen feierte der Absteiger im Hinspiel, am Samstagnachmittag ging der SVH in seinem vorerst letzten Bezirksliga-Match aber leer aus, zog mit 0:2 den Kürzeren und verabschiedete sich mit der achten Pleite in Serie in Richtung 1. Klasse. Die Mannen von Trainer Andreas Prammer hingegen bestätigten ihre aktuell exzellente Form und verabschiedeten sich mit dem achten Rückrunden-Sieg in die Sommerpause.

Favorit mit Blitzstart

Da das Planetenstadion unter Wasser stand, pfiff Schiedsrichter Wallner den Saisonausklang am Trainingsplatz an. Dem Favoriten war der Untergrund egal und hatte nach nur drei Minuten die Nase vorne, als Wendelin Wolfmayr einen Stanglpass schlug, den der am Fünfer lauernde Pavel Svoboda verwertete. Die Gäste dominierten fortan das Geschehen, spielten druckvoll nach vorne und kreierten zahlreiche Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. Wolfmayr konnte zwei Chancen nicht verwerten, auch Svoboda brachte bei einer guten Einschussgelegenheit den Ball nicht im Kasten unter. Der ausgezeichnete SVH-Schlussmann Simon Höfer hielt mit tollen Paraden das Schlusslicht im Spiel. Kurz vor der Pause, beinahe der Ausgleich, der alleine vor dem Union-Gehäuse auftauchende Hellmonsödt-Torjäger Michael Schwarz scheiterte jedoch an Gästegoalie Michael Birngruber. Somit ging es mit einer knappen Führung der Prammer-Elf in die Pause.

Zwei Vorderweißenbacher Joker stechen

Auch nach Wiederbeginn kontrollierten die Gäste über weite Strecken das Geschehen, das Spiel verlief im zweiten Durchgang aber ausgeglichener. Dem Absteiger war deutlich anzumerken, sich mit einem Erfolfgserlebnis aus der Liga abschieden zu wollen. Auch wenn die Heimischen nicht aufsteckten und vor allem im Mittelfeld kompakt standen, verzeichnete die Union auch in Halbzeit zwei ein Chancenplus, die Gäste verabsäumten es jedoch, den Sack zuzumachen. Erst in der Nachspielzeit wurde die Partie entschieden, als gleich zwei Vorderweißenbacher Joker stachen. Nach einem Stanglpass des eingewechselten Jonas Prammer besiegelte der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Florian Schwarzinger den 0:2-Endstand.

Harald Birngruber, Sektionsleiter Union Vorderweißenbach:

"Der Sieg war hochverdient, hätte bei einer höheren Effizienz aber deutlicher ausfallen können. Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss einer starken Frühjahrs-Saison. Mit dem Abschneiden sind wir überaus zufrieden, nachdem wir im Herbst mit Problemen zu kämpfen hatten."