Hektisches Derby! Fünf Tore und zwei Ampelkarten in Gallneukirchen

Details Samstag, 13. August 2022 11:59

Am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord empfing der SV Gallneukirchen die TSU Consento Wartberg/Aist. In diesem heißen Derby trafen der Viertplatzierte und der Tabellenelfte der letzten Saison aufeinander. Während die Mehlem-Elf im Frühjahr eine starke Performance ablieferte und in der Rückrunden-Tabele lediglich den Meister aus Putzleinsdorf vor sich wusste, mussten die Wartberger bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. Die Hausherren taten sich am Freitagabend zunächst schwer und gerieten in Rückstand, doch der SVG drehte das Spiel und feierte in einem umkämpften Derby am Ende einen klaren 4:1-Sieg.

Rogl bringt Gäste in Front - Penzenleitner gleicht wenig später aus

Rund 450 Besucher bekamen im Britannia Park zunächst nervöse Gallneukirchener zu sehen. Den Mannen von Trainer Michael Mehlem unterliefen in der Anfangsphase einige individuelle Fehler, weshalb der Favorit schwer in die Gänge kam. Die Gäste gingen aggressiv ans Werk und durften sich nach 20 Minuten über den glücklichen Führungstreffer freuen, als Georg Rogl nach einem Freistoß und einem Gestochere das 0:1 erzielte. Über die Führung durften sich die Wartberger aber nicht lange freuen. Keine zehn Minuten später schlug SVG-Verteidiger Rene Rosenthaler den Ball weit nach vorne, Michael Schinagl setzte sich durch und legte quer, ehe Oliver Penzenleitner auf 1:1 stellte. Nach dem Ausgleich begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe, ging es in einem umkämpften Derby munter hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, bis zur Pause blieb es aber beim 1:1.

Beide Teams nur noch zu zehnt - zwei Elfmeter in den Schlussminuten

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Yilmaz, der nicht weniger als zwölf Gelbe Karten verteilte, weshalb der Spielfluss hüben wie drüben ins Stocken geriet, bekamen die Zuschauer aggressivere Hausherren als in Halbzeit eins zu sehen. Der SVG war nun besser im Spiel, Mitte des zweiten Durchgangs aber nur noch zu zehnt - Taner Kalem sah die Ampelkarte und musste den Platz verlassen. Doch kurz danach drehten die dezimierten Gallneukirchener das Spiel, als Schinagl nach einer Hereingabe von links den Ball mit der Brust annahm und aus der Drehung abzog - das Leder wurde abgelenkt und schlug im langen Eck ein. Am Beginn der Schlussviertelstunde stellte der Unparteiische das numerische Gleichgewicht wieder her und zeigte auch dem Wartberger Christian Stefan Gelb-Rot. Im Finish hatten die Heimischen das Geschehen weitgehend unter Kontrolle und machten kurz vor Schluss den Sack zu. Nach einem Foul an Rosenthaler verwandelte Michael Danninger, der nach drei Jahren bei Landesligist St. Magdalena wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, den fälligen Elfmeter zur Vorentscheidung. In der Nachspielzeit zeigte der Referee nach einem Foul an Schinagl im Wartberger Strafraum erneut auf den Punkt - auch Rosenthaler bewahrte die Ruhe und verwertete den Strafstoß zum 4:1-Endstand.

Michael Mehlem, Trainer SV Gallneukirchen:

"Das Spiel war wesentlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt, auch wenn wir in Summe einen verdienten Sieg feiern konnten. Zum einen ist das erste Spiel immer schwierig, und zum anderen in einem Derby alles möglich. Wir haben uns zunächst sehr schwer getan, hatten aber doch die eine oder andere Top-Chance, konnten das Spiel drehen und freuen uns über den erfolgreichen Saisonstart. "