Union Lembach stürmt mit 5:0-Kantersieg an die Tabellenspitze

Am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord empfing die Union Königswiesen die Union Lembach. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Neuntplatzierten der vergangenen Spielzeit trafen zwei Mannschaften aus dem letztjährigen Tabellenmittelfeld aufeinander, die zudem beide auf eine mäßige letzte Rückrunde zurückblicken. Am Samstagnachmittag war die Gästeelf von Trainer Christian Atzgerstorfer hellwach und führt nach einem überzeugenden 5:0-Kantersieg die Tabelle an. Während die Lembacher nach einer enttäuschenden Saison wieder in die Spur gefunden haben, startete die Hinterkörner-Elf wie im Vorjahr (0:1 in Julbach) mit einer (empfindlichen) Niederlage in die Meisterschaft.

Atzgerstorfer-Elf mit Start nach Maß

Vor rund 200 Besuchern begann das Match für die Gäste ideal, wussten die Lembacher nach fünf Minuten ihre erste Chance zu nutzen - nach einer Ecke von Jonas Pechmann war Thomas Richtsfeld mit dem Kopf zur Stelle. Die Heimelf von Coach Stefan Hinterkörner war trotz des frühen Gegentores nicht geschockt und versuchte spielerische Akzente zu setzen, die Königswiesener liefen den Gästen aber immer wieder ins offene Messer. So auch in Minute 20, als Edhem Seperovic mit einem weiten Ball die heimische Abwehr aushebelte und Stefan Hinterleitner mit einem feinen Heber über Goalie Stephan Kurz auf 0:2 stellte.

Messe ist früh gelesen

Kurz danach schlug es im Kasten der Hausherren schon wieder ein. Tomas Darena, neuer 19-jähriger Stürmer aus Tschechien, setzte sich auf der linken Seite durch und schlug einen Stanglpass, den Pechmann im rechten unteren Eck versenkte. Fünf Minuten später war die Messe endgültig gelesen, als Seperovic den Ball eroberte, aus der Distanz abzog und das Leder via Unterkante der Querlatte einschlug. Danach ließ die Atzgerstorfer-Elf die Zügel schleifen. In der Endphase des ersten Durchgangs starteten die Heimischen den einen oder anderen gefährlichen Angriff. Da Gästegoalie Markus Schinkinger die beste Königswiesener Chance mit einer exzellenten Parade zunichte machte, blieb es bis zur Pause beim 0:4.

Auch neuer Lembach-Stürmer darf sich als Torschütze feiern lassen

Das Match war entschieden, darum bekamen die Zuschauer nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alesi nicht allzu viel zu sehen. Zum einen blieb der Sturmlauf der Hausherren aus, und zum anderen waren die Lembacher darauf bedacht, hinten gut zu stehen. Nach 70 Minuten durfte sich auch Lembachs neuer Legionär als Torschütze feiern lassen. Nach einem weiten Pass tanzte Darena zwei Verteidiger aus, zog an der Strafraumgrenze ab und gab Keeper Kurz das Nachsehen. Die Königswiesener waren längst geschlagen und hatten zudem wenig später Pech, als der eingewechselte Markus Moser nur die Stange traf, und Lembachs Stefan Schürz beim zweiten Versuch den Ball an die Latte lenkte. Danach passierte nicht mehr viel, blieb es beim 0:5, durfte die Union Lembach mit drei Punkten im Gepäck als frischgebackener Tabellenführer die Heimreise antreten.

Christian Atzgerstorfer, Trainer Union Lembach:

"Ähnlich wie beim 4:1-Sieg in Königswiesen, auf der Zielgeraden der letzten Saison, haben wir uns auch in diesem Match relativ leicht getan und konnten das taktische Konzept von Beginn an voll umsetzen. Zudem waren wir überaus effizient und haben in der ersten Halbzeit alle Chancen verwertet. Natürlich freuen wir uns über den Traumstart in die neue Saison, aber es ist nur ein Sieg. Am kommenden Freitag, im Derby gegen Julbach, werden wir vermutlich wissen, wo wir tatsächlich stehen".