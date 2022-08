Makelloser Saisonstart! Aufsteiger UFC Eferding setzt tollen Lauf in der Bezirksliga fort

Details Sonntag, 21. August 2022 10:29

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord empfing der UFC Eferding die Union Königswiesen. Die Hausruckviertler waren zuletzt in der 1. Klasse Mitte aktiv, eroberten dort mit stolzen 65 Punkten souverän den Meistertitel und kehrten nach vier Jahren in die Bezirksliga zurück. Nach einem 3:0-Auftaktsieg in Arnreit ließen die Mannen von Neo-Coach Christoph Hiesl, der zuletzt bei Landesligist St. Magdalena tätig war und im Sommer das Trainerzepter von Josef Ganser übernommen hatte, auch am Samstagnachmittag nichts anbrennen und feierten mit einem ungefährdeten 4:1-Erfolg den elften Sieg in den letzten zwölf Meisterschaftsspielen. Die Königswiesener hingegen mussten eine Woche nach einer 0:5-Heim-Klatsche gegen Lembach die nächste Niederlage einstecken und zieren punktelos das Ende der Tabelle.

Aufsteiger mit früher Führung

Das erste Bezirksliga-Heimspiel seit 2. Juni 2018 begann der UFC überaus druckvoll. Die Hiesl-Elf spielte in der Maier & Stelzer Arena von Beginn an konsequent nach vorne und war damit nach nur zehn Minuten erfolgreich. Nach einem Angriff über die linke Seite war Marko Kolakovic an Gästegoalie Raphael Kurz, Neuerwerbung aus dem niederösterreichischen Großsiegharts, schon vorbei. Der Winkel war jedoch zu spitz, weshalb der 27-jährige Torjäger aus Kroatien abdrehte, den Ball zurücklegte und Alexander Meister auf 1:0 stellte. Nach der frühen Führung verabsäumte es der Aufsteiger, nachzusetzen, plätscherte das Spiel in der Folge dahin.

Mühlbachler gleicht aus - Eferdinger Doppelschlag

Die Gäste aus dem Mühlviertel wurden zusehends aktiver und durften sich in Minute 32 über ihren ersten Saisontreffer freuen, als Georg Mühlbachler im zweiten Versuch der Ausgleich gelang. Doch praktisch im Gegenzug hatten die Heimischen die Nase wieder vorne. Die Eferdinger kombinierten sich rasch nach vorne, ehe der kurz zuvor für Dominic Hanisch eingewechselte Silvio Hemmelmayr - nach einem Stanglpass von Meister - das Leder unter die Latte knallte. Kurz vor der Pause musste die Gästeelf von Trainer Stefan Hinterkörner den nächsten Tiefschlag einstecken, als Kolakovic die Kugel zum 3:1-Halbzeitstand ins lange Eck setzte.

Hemmelmayr schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Leonfellner bekamen rund 250 Besucher ein ereignisarmes Match zu sehen. Der Aufsteiger kontrollierte das Geschehen, begnügte sich in Halbzeit zwei aber damit, das Ergebnis zu verwalten. Dennoch verzeichnete die Hiesl-Elf mehr Spielanteile und machte Mitte des zweiten Durchgangs den Deckel drauf. Nach einem Angriff der Mühlviertler schalte der UFC blitzschnell um, Kolakovic nahm einen langen Ball an und steckte durch. Wieder war es Hemmelmayr, der Union-Schlussmann Kurz umkurvte und das Spielgerät zum 4:1-Endstand einschob.

Christoph Hiesl, Trainer UFC Eferding:

"Wir hätten mit diesem makellosen Saisonstart nicht gerechnet, umso größer ist die Freude darüber und sind mehr als zufrieden. Der Sieg war ebenso verdient wie ungefährdet. Auch wenn die Mannschaft enormes Selbstvertrauen besitzt und es nach dem Aufstieg weiterhin perfekt läuft, werfen wir keinen Blick auf die Tabelle, sondern schauen von Spiel zu Spiel".