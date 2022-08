Hinterleitner-Dreierpack! Tabellenführer feiert in Vorderweißenbach nächsten Sieg

Details Montag, 29. August 2022 10:49

Zum Abschluss des dritten Spieltages der Bezirksliga Nord gingen in der Begegnung zwischen der Union Wippro Vorderweißenbach und der Union Lembach die Mannschaften unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Während die Heimelf von Coach Andreas Prammer nach zwei Runden auf ein noch jungfräuliches Punktekonto blickte, kamen die Lembacher exzellent aus den Startblöcken und führten verlustpunktfrei und ohne Gegentor die Tabelle an. Wie in den ersten beiden Partien lieferten die Hausherren auch am Sonntagnachmittag eine anständige Performance ab, Kapitän Thomas Feilmayr und Co. fehlt derzeit aber das nötige Quäntchen Glück. Zwei Wochen nach einer Pleite gegen Katsdorf zogen die Kicker aus Vorderweißenbach auch im zweiten Heimspiel den Kürzeren und mussten die dritte knappe Saisonniederlage einstecken. Die Atzgerstorfer-Elf hingegen setzte ihren beeindruckenden Lauf fort und behauptete mit einem 4:3-Erfolg den Platz an der Sonne.

Atzgerstorfer-Elf mit früher 2:0-Führung

Rund 250 Besucher bekamen von Beginn an ein ausgeglichenes Match zu sehen. Trotz der beiden Auftaktpleiten wirkten die Hausherren keineswegs verunsichert und begegneten den formstarken Lembachern mit offenem Visier. Doch wenn es läuft, wie bei den Gästen, weiß man die erste Chance zu nutzen. Edhem Seperovic spielte den Ball vom Mittelkreis durch die Vorderweißenbacher Abwehr, ehe Fabian Lohr nach einer Hereingabe erfolgreich war. Noch in der Anfangsphase setzte der Ligaprimus nach und stellte nach einer Viertelstunde auf 0:2 - Tomas Darena, neuer Angreifer aus Tschechien, führte einen Einwurf rasch aus, nach einem Lupfer von Jonas Pechmann köpfte Stefan Hinterletner das Leder in die Maschen.

Nach Anschlusstreffer schlagen Gäste kurz vor der Pause zu

Wenig später hätten die Gäste den Sack frühzeitig zumachen können, nach einer Ecke strich ein Kopfball von Idris Sakic aber über die Latte. Trotz des klaren Rückstandes kämpften die Heimischen beherzt, wussten durchaus zu gefallen und boten dem Tabellenführer die Stirn. Bei einer dicken Chance hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, nach einer Flanke von links scheiterte Pavel Svoboda jedoch am sensationell reagierenden Gästegoalie Markus Schinkinger. Nach einer halben Stunde durften sich die Vorderweißenbacher dann aber doch über den Anschlusstreffer freuen, als Jonas Prammer nach einem Freistoß und einem Lupfer von Josef Prihoda auf 1:2 verkürzte. Als es bereits nach einer knappen Lembacher Pausenführung aussah, schlugen die Mannen von Trainer Christian Atzgerstorfer in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs noch einmal zu. Nach einer Seperovic-Ecke wurde ein Lohr-Schuss geblockt, Hinterleitner stand goldrichtig und durfte sich zum zweiten Mal an diesem Nachmittag als Torschütze feiern lassen.

Vergebene Chancen auf beiden Seiten

Die Prammer-Elf kam entschlossen aus der Kabine und fand kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schwandner eine tolle Einschussgelegenheit vor, nach einem Stanglpass von Svoboda setzte Prammer das Spielgerät aber neben den Lembacher Kasten. In Durchgang zwei entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Während die Hausherren bei einer Top-Chance einmal mehr am exzellten Lembacher Schlussmann Schinkinger scheiterten, konnte der neue Stürmer der Gäste die Chance auf einen Doppelpack nicht nutzen. Zunächst erlief Darena einen verunglückten Rückpass, setzte die Kugel aber neben das Vorderweißenbacher Gehäuse. Wenig später hatte der 19-jährige Tscheche Pech, als Darena das Spielgerät ans Lattenkreuz knallte, das Leder an die andere Stange prallte und dann ins Feld zurücksprang.

Hinterleitner schnürt Dreierpack - Haiböck trifft in der Overtime doppelt

Am Beginn der Schlussviertelstunde sorgte der "Man of the Match" für die Entscheidung. Hinterleitner wurde mit einem Flachpass in Szene gesetzt, der Routinier fackelte nicht lange und versenkte die Kugel zu seinem bereits fünften Saisontor im rechten Eck. Die Messe war gelesen, in der Nachspielzeit durften sich die heimischen Fans aber zumindest über zwei weitere Treffer ihrer Mannschaft freuen. Zunächst lenkte Philipp Haiböck nach einem Corner den Ball ins kurze Eck. Nach dem darauffolgenden Anstoß eroberten die Hausherren das Leder, wieder war es Haiböck, der nach einem weiten Pass zum 3:4-Endstand traf.

Christian Atzgerstorfer, Trainer Union Lembach:

"Der Sieg war in Summe verdient, das Spiel hätte aber auch einen anderen Ausgang nehmen können. Denn das Match war in den gesamten 90 Minuten ausgeglichen und offen, mit unseren beiden frühen Toren haben wir aber den Grundstein zu diesem Dreier gelegt. Während den starken Vorderweißenbachern derzeit das nötige Glück fehlt, läuft es bei uns bislang ausgezeichnet und werden am kommenden Freitag versuchen, im Heimspiel gegen Freistadt, die tolle Serie fortzusetzen".