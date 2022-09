TSU Wartberg/Aist fährt in enger Partie drei Punkte ein

Details Samstag, 03. September 2022 10:03

Zum Auftakt des vierten Spieltages der Bezirksliga Nord trafen in der Begegnung zwischen der TSU CONSENTO Wartberg/Aist und der Union M-TEC Arnreit zwei Mannschaften aufeinander, die mit frisch getanktem Selbstvertrauen in die Partie gingen. Die Heimelf von Coach Tomislav Proleta feierte vor einer Woche in Oepping den ersten Saisonsieg, während die Arnreiter die letzten beiden Spiele gewinnen konnten. Am Freitagabend konnten nur die TSU einen "Dreier" nachlegen und feierte in einer engen Partie mit dem Glück des Tüchtigen einen hauchdünnen 1:0-Erfolg.

Torlose 45 Minuten

Rund 350 Besucher bekamen im Aiststadion bemühte Hausherren zu sehen, die von Beginn an versuchten, den Ball laufen zu lassen. Die Gästeelf von Trainer Sebastian Leibetseder stützte sich auf eine kompakte Defensive, wartete geduldig auf Wartberger Fehler und lauerte auf Konter. Nach einer Viertelstunde tauchte die Proleta-Elf ab und an gefährlich vor dem Union-Gehäuse auf und hatte einmal die Chance zur Führung. Der am Fünfer freistehende Manuel Janko suchte aber nicht den Abschluss, sondern entschied sich für einen Querpass, der aber keinen Abnehmer fand. Nach rund 35 Minuten fanden die Gäste zusehends besser ins Spiel und wussten die Fehler der TSU zu nutzen, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang aber nicht heraus. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Sahin krönt sehenswerten Spielzug mit dem Tor des Abends

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Dizdarevic, der die faire Partie stets im Griff hatte, waren die Arnreiter zunächst das aktivere Team. Die Union war überaus aggressiv, eroberte immer wieder den Ball und kreierte auch zwei klare Chancen, die Schüsse verfehlten aber den TSU-Kasten. Nach rund einer Stunde nahmen die Hausherren den verlorenen Faden wieder auf, waren nun wieder präsent und erreichten in Minute 70, mit der vielleicht schönsten Aktion im Spiel, die Siegerstraße. Über Adam Sahin und Kapitän Paul Schmolmüller kam der Ball zu Christian Stefan. Der Rechtsverteidiger marschierte an der Seite unwiderstehlich durch und schlug eine präzise Flanke, die der freistehende Sahin aus kurzer Distanz einnickte.

Union kann Last-Minute-Ausgleichschance nicht nutzen

Nach diesem Treffer waren die Gäste um den Ausgleich bemüht, agierten zumeist mit langen Bällen und waren über die Flügel stets gefährlich, die eine oder andere brenzlige Situation konnte die Proleta-Elf aber bereinigen. In Minute 92, Schrecksekunde für die heimischen Fans, als TSU-Schlussmann Mario Hofer einen weiten Ball nicht sichern konnte und das Leder plötzlich frei im Strafraum lag, doch zwei Union-Schüsse wurden geblockt und beim dritten Versuch strich die Kugel über die Latte. Kurz danach war Schluss und der zweite Wartberger Sieg binnen Wochenfrist amtlich.

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Wir waren bemüht, haben uns durch unnötige Eigenfehler das Leben aber selbst schwer gemacht und dem Gegner einige Chancen ermöglicht. Auch wenn wir das Glück des Tüchtigen hatten und ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen wäre, freuen wir uns über diesen ungemein wichtigen Sieg und den in Summe gelungenen Saisonstart. Das nächste Heimspiel, gegen Hofkirchen, ist richtungsweisend".