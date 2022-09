SV Gallneukirchen beendet sensationelle Heim-Serie des Aufsteigers

Details Samstag, 03. September 2022 11:27

In der dritten Runde der Bezirksliga Nord gingen in der Begegnung zwischen dem USV St. Oswald/Freistadt und dem SV Gallneukirchen die Mannschaften unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Nach dem Meistertitel in der 1. Klasse Nord-Ost mischte die Pröll-Elf bislang auch die Bezirksliga auf und konnte die ersten drei Spiele allesamt gewinnen. Der SVG hingegen zog in den letzten beiden Runden jeweils den Kürzeren und musste am vergangenen Wochenende gegen Katsdorf eine empfindliche 0:4-Derbyniederlage einstecken. Nach 14 Heimsiegen in Folge freuten sich die Fans des Aufsteigers auf den nächsten "Dreier", am Freitagabend fand die unglaubliche Serie aber ein jähes Ende. Die Kicker aus St. Oswald mussten sich mit 1:3 geschlagen geben und den eigenen Platz erstmals seit 26. September 2020 als Verlierer verlassen. Die Mannen von Trainer Michael Mehlem hingegen kletterten mit dem überraschenden, aber verdienten Sieg in die obere Tabellenhälfte.

SVG-Keeper Kürnsteiner muss mit Verdacht auf Gehirnerschütterung den Platz verlassen

Nach dem lupenreinen Saisonstart trat der Aufsteiger mit breiter Brust auf, rund 350 Besucher bekamen zunächst jedoch ein zerfahrenes Spiel zu sehen. Aufgrund einiger Ausfälle mussten die Gäste Umstellungen vornehmen, die Gallneukirchener Defensive agierte über weite Strecken aber sehr sicher und ließ nicht viel zu. Nach einer Viertelstunde, Aufregung am Sportplatz, als der SVG am Mittelkreis einen Freistoß ausführte und ein in der Nähe postierter St. Oswalder den Ball blockte. Schiedsrichter Hüttler ließ das Spiel aber weiterlaufen, die Hausherren schalteten schnell um und hatten die Chance zur Führung. Gästegoalie Lukas Kürnsteiner konnte einen Treffer verhindern, wurde dabei jedoch am Kopf getroffen und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung den Platz verlassen. Die einstige Gallneukirchener Nummer eins, Rainer Moosbauer, feierte ein unerwartetes Comeback, der 37-Jährige stand jedoch unaufgeregt zwischen den Pfosten und lieferte eine starke Performance ab. Der Aufsteiger war bemüht, das Heft in die Hand zu nehmen, das Team von Meistertrainer Georg Pröll tat sich aber schwer und agierte nicht zwingend. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Penzenleitner bringt Gäste auf die Siegerstraße - turbulente Schlussphase

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Der SVG fand in Halbzeit zwei gut ins Spiel, agierte nun mutiger und erarbeitete sich ein leichtes Übergewicht. Die Mehlem-Elf bot dem Aufsteiger die Stirn und durfte sich nach 70 Minuten über den Führungstreffer freuen. Kapitän Taner Kalem setzte Oliver Penzenleitner ideal in Szene und das 29-jährige Eigengewächs stellte mit einem trockenen Abschluss auf 0:1. Mit der Führung im Rücken kontrollierten die Gäste das Geschehen, ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen und schlugen in der Schlussphase abermals zu. Nach einem erneuten Pass von Kalem bewahrte Michael Schinagl die Ruhe und setzte den Ball mit der rechten Innenseite ins Kreuzeck. Kurz danach geriet der Gallneukirchener Sieg in Gefahr, als Marc Trenda nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Der SVG ließ sich davon nicht beirren, konnte aber eine Dreifachchance, bei der ein Schinagl-Kopfball an die Latte klatschte, aber nicht nutzen. Wenig später war die Messe dann aber doch gelesen - Heimkehrer Michael Danninger schloss einen Gallneukirchener Konter erfolgreich ab. Beinahe wäre dem Aufsteiger der erneute Anschlusstreffer geglückt, die Hausherren trafen mit einem Kopfball aber nur das Aluminium. Kurz danach war Schluss und die sensationelle St. Oswalder Heim-Siegesserie Geschichte.

Michael Mehlem, Trainer SV Gallneukirchen:

"Wir haben gewusst, dass eine ungemein schwierige Aufgabe auf uns wartet. Aufgrund der beeindruckenden Heim-Siegesserie des Aufsteigers sowie der letzten Ergebnisse war ein Dreier nicht unbedingt zu erwarten, meine Mannschaft hat den Matchplan aber exzellent umgesetzt, taktisch überaus geschickt agiert und aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit verdient gewonnen. Diese drei Punke sind enorm wichtig, zumal in den nächsten beiden Partien, gegen Lembach und in Eferding, weitere Top-Teams unsere Gegner sind".