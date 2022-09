Pröll-Elf findet in Altenberg dank Eigentor auf Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 11. September 2022 10:11

In der fünften Runde der Bezirksliga Nord kam es in der Begegnung zwischen der DSG Sportunion Altenberg und dem USV St. Oswald/Freistadt zum Duell zweier Mannschaften, die am vergangenen Wochenende Rückschläge einstecken mussten. Während der amtierende Vizemeister in Katsdorf mit 1:7 böse unter die Räder geraten war, fand nach 14 Siegen am Stück die sensationelle Heimserie des Aufsteigers ein jähes Ende. Am Samstagnachmittag fand nur die Gästeelf von Meister-Trainer Georg Pröll zurück in die Spur und feierte mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg im dritten Auswärtsspiel den dritten Sieg. Die Altenberger hingegen tun sich in der aktuellen Saison nach wie vor schwer und mussten trotz einer über weite Strecken anständigen Leistung die dritte Niederlage einstecken.

Ambitionierte Hausherren

Bei strömendem Regen und tiefem Geläuf bekamen über 200 Besucher zunächst ambitionierte Hausherren zu sehen. Die Mannen von Trainer Erwin Seyr hatten das letztwöchige Debakel aus den Kleidern geschüttelt und gingen gegen den bärenstarken Aufsteiger engagiert und aggressiv ans Werk. Die routinierten Gäste stützten sich jedoch auf eine kompakte Defensive und ließen nicht allzu viel zu. Die Seyr-Elf hatte in Halbzeit eins mehr vom Spiel, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang allerdings nicht heraus. Beinahe wären die Gäste mit eine Führung in die Kabine gegangen, kurz vor der Pause klatschte ein Distanzschuss von Torjäger Filip Rezac aber an der Oberkante der Querlatte.

Eigentor bringt Aufsteiger auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Ennsgraber bekamen die Zuschauer im Waldstadion ein anderes Bild zu sehen. Der Aufsteiger wurde in Halbzeit zwei zusehends stärker und erarbeitete sich ein Übergewicht. Vor allem bei Standards, die zumeist Ales Koci ausführte, war die Pröll-Elf brandgefährlich. So auch in Minute 67, als nach einer Ecke der Ball abgelenkt wurde, Altenbergs Fabian Pühringer wollte die Situation bereinigen, der Verteidiger traf das Leder aber nicht richtig und beförderte das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor. Der amtierende Vizemeister steckte zwar nicht auf und kämpfte beherzt, in der restlichen Spielzeit war der Aufsteiger der Entscheidung jedoch näher, als die Hausherren dem Ausgleich. Die St. Oswalder kamen zu einigen guten Chancen, zwei davon machte Union-Schlussmann Florian Peyrl zunichte - einmal scheiterte die Pröll-Elf am Aluminium. In der Nachspielzeit hatten die Altenberger dann aber doch die Chance auf einen Punktgewinn, nach einer Ecke landete ein Kopfball des ebenerst eingewechselten Lukas Brandl aber direkt in den Armen von USV-Keeper Rene Stütz. Kurz danach war Schluss und der bereits vierte Saisonsieg des starken Aufsteigers amtlich.

Erwin Seyr, Trainer DSG Sportunion Altenberg:

"St. Oswald war der erwartet starke Gegner und hat das Spiel in Summe verdient gewonnen. Meine Mannschaft hat in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung abgeliefert und hätte mit dem nötigen Quäntchen Glück vielleicht ein Unentschieden erreichen können. Aber nach den Abgängen im Sommer haben wir aktuell mit etlichen Verletzungen zu kämpfen, weshalb es derzeit ungemein zäh und mühsam ist".