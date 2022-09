Katsdorfer Siegesserie findet in Oepping jähes Ende

Details Sonntag, 11. September 2022 12:38

Am fünften Spieltag der Bezirksliga Nord kam es im Aufeinandertreffen zwischen der Union Steinprofis Oepping und der Union Katsdorf zu einem überaus reizvollen Duell zwischen einem Aufsteiger und dem Landesliga-Absteiger. Auch aufgrund ihrer enormen Heimstärke - die Beham-Elf blieb auf eigener Anlage nahezu zwei Jahre lang ungeschlagen - eroberten die Oeppinger im Sommer den Meistertitel. In seiner ersten Bezirksliga-Saison musste der Aufsteiger zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge einstecken, ausgerechnet gegen den Tabellenführer fanden Kapitän Michael Schaubmayr und Co. wieder zur alten Heimstärke zurück. Die Mannen von Meister-Trainer Rene Beham zwangen den Ligaprimus mit 2:1 in die Knie und fuhren den bereits dritten "Dreier" ein. Für die Katsdorfer hingegen war nach vier Siegen am Stück am Samstagnachmittag Schluss mit lustig. Die Hasanovic-Elf musste zwar die "weiße Weste" ausziehen, lacht aber weiterhin von der Tabellenspitze.

Aufsteiger mit früher Führung - Hasanovic-Elf gleicht kurz vor der Pause aus

Die Beham-Elf nahm den Schwung vom letztwöchigen 4:0-Erfolg in Hofkirchen mit und startete aggressiv ins Duell mit dem Tabellenführer. Nach nur sieben Minuten durften sich die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern über den Führungstreffer freuen, als Kevin Rachinger sich auf der linken Seite durchsetzte und einen Stanglpass schlug, den Lukas Schaubmayr verwertete. In der Folge entwickelte sich im Sportpark ein offenes Match, der Aufsteiger hatte jedoch einen Tick mehr vom Spiel. Dennoch waren die Gäste um die Wende bemüht, das Team von Coach Samir Hasanovic agierte aber nicht zwingend. Nach einem individuellen Fehler von Oepping-Schlussmann Thomas Schörgenhuber wäre beinahe der Ausgleich gefallen, der Ball strich aber knapp am Pfosten vorbei. Die Beham-Elf hatte die Chance auf einen weiteren Treffer, alleine vor dem Katsdorfer-Kasten scheiterte Florian Rachinger aber an Goalie Dominik Eder. Als es bereits nach einer knappen Oeppinger Pausen-Führung aussah, schlugen die Gäste doch noch zu. Nach einer sehenswerten Kombination und einem Lochpass war es Tobias Strasser, der den 1:1-Halbzeitstand fixierte.

Kapitän "flankt" Hausherren zum Sieg - Aufregung in der Schlussminute

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wallner verzeichnete der Aufsteiger zunächst eine schwächere Phase und fand am Beginn des zweiten Durchgangs keinen Zugriff. Der Tabellenführer hatte nun die Oberhand, konnte daraus aber kein Kapital schlagen und keine klaren Chancen kreieren. Auch wenn die Hasanovic-Elf mehr Ballbesitz verzeichnete, setzten die Oeppinger immer wieder Nadelstiche und waren ab und an gefährlich. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatte der Aufsteiger die Nase wieder vorne, als eine Ecke zunächst geblockt wurde und Kapitän Michael Schaubmayr eine Flanke schlug - der Ball wurde immer länger und schlug im Katsdorfer Gehäuse ein. Danach intensivierte der Ligaprimus seine Offensivbemühungen, agierte zumeist jedoch mit weiten, hohen Bällen. Die Hausherren hätten den Sack zumachen können, bei einem Konter scheiterte der eingewechselte Marcel Auberger jedoch an Keeper Eder. In der Schlussminute, Aufregung im Sportpark. Die Gäste versenkten einen Freistoß aus 17 Metern und freuten sich über den vermeintlichen Ausgleich, der Unparteiische erkannte jedoch, dass ein Katsdorfer vor der Mauer stand und annullierte den Treffer. Kurz danach war Schluss und die erste Saisonniederlage des Tabellenführers amtlich.

Rene Beham, Trainer Union Oepping:

"Die Katsdorfer sind nicht zum Spaß Tabellenführer und waren ein überaus starker Gegner. Aber meine Mannschaft hat eine starke Leistung abgeliefert, hatte die klareren Chancen und hat einen letztendlich verdienten Sieg gefeiert. Auch wenn in der Bezirksliga die Luft dünn ist, sind wir einen Stock höher gut angekommen und mit bereits drei Siegen auf einem guten Weg".