1:1! Union Julbach stoppt Freistädter Siegesserie

Details Samstag, 24. September 2022 10:13

Zum Auftakt der siebenten Runde der Bezirksliga Nord kam es im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Freistädter Bier und der Union Thaller Fassaden Julbach zum Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle, demnach ging es im Holzhaider-Stadion hüben wie drüben um wichtige Punkte. Beide Teams blicken auf einen verpatzten Saisonstart zurück, wenngleich die Mannschaften inzwischen in die Spur gefunden haben. Unter Neo-Trainer Christian Weilguny feierten die Freistädter zuletzt am Stück drei Siege und wollten einen "Dreier" nachlegen, die Hausherren mussten sich am Freitagabend aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Auch wenn die Union eine Führung nicht behaupten konnte, bestätigten die Julbacher ihren Aufwärtstrend und blieben im dritten Match in Folge ungeschlagen.

Lauss bringt kompakte Gäste in Führung

Über 300 Besucher bekamen zunächst ein vorsichtiges Abtasten zu sehen, agierten beide Mannschaften in der Anfangsphase sehr verhalten und wollten nicht in Rückstand geraten. Dennoch war der SVF optisch überlegen, die Gästeelf von Trainer Thomas Boxleitner stützte sich jedoch auf eine überaus kompakte Defensive und schlug nach 20 Minuten eiskalt zu. Nach einer tollen Vorarbeit von Stefan Gahleitner tanzte Jakob Lauss zwei Gegenspieler aus und setzte die Kugel ins lange Eck. Mit der Führung im Rücken hatten die Gäste das Geschehen unter Kontrolle, wenngleich es in der Folge munter hin und her ging, beide Defensivreihen ließen aber nicht viel zu. So blieb es bis zur Pause bei der hauchdünnen Führung der Stockinger-Elf.

Patrick Werner gleicht mit Traumtor aus

Kurz nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Balaj hatten die Julbacher die Chance zur Vorentscheidung, Lauss verfehlte aus spitzem Winkel jedoch den SVF-Kasten. Auch im zweiten Durchgang wussten beide Hintermannschaften zu gefallen, nach einer Stunde sorgte aber ein Traumtor für den Ausgleich. Patrick Werner zog aus rund 25 Metern mit links ab und versenkte das Leder genau im Kreuzeck. Mit diesem Treffer bekam die Weilguny-Elf die zweite Luft und war fortan am Drücker, klare Chancen konnten die Hausherren aber keine kreieren. Auch wenn den Gästen zusehends die Kräfte schwanden, standen die Julbacher hinten bis zum Schluss gut und brachten das Ergebnis über die Zeit.

Christoph Auberger-Kochs, Sektionsleiter Union Julbach:

"Betrachtet man die gesamten 90 Minuten, war es ein gerechtes Unentschieden. Aus Freistadt konnten wir in der Vergangenheit selten Zählbares mitnehmen, demzufolge können wir mit dem einen Punkt gut leben, auch wenn der Zähler in der derzeitigen Situation nicht entscheidend weiterhilft. Aber der Pfeil zeigt sei geraumer Zeit in die richtige Richtung, zudem sind die aktuellen Leistungen zufriedenstellend, müssen im weiteren Saisonverlauf jedoch konstant punkten".