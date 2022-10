Erster Sieg seit 4. Juni! Union Königswiesen gibt Vizemeister "Rote Laterne" mit auf den Heimweg

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 13:01

In der achten Runde der Bezirksliga Nord stand in der Begegnung zwischen der Union Königswiesen und der DSG Sportunion Altenberg ein Kellerderby auf dem Programm. Das Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten war ein klassisches "Sechs-Punkte-Spiel". Das einzige noch sieglose Team der Liga fand am Samstagnachmittag aus der Krise, feierten die Mannen von Coach Stefan Hinterkörner mit dem nötigen Quäntchen Glück einen 3:1-Erfolg und kletterten nach dem ersten "Dreier" seit 4. Juni auf den zwölften Tabellenplatz. Der amtierende Vizemeister hingegen findet nach einem sommerlichen Aderlass nicht in die Spur und ist nach der fünften Pleite in Serie in Besitz der "Roten Laterne".

Hausherren nutzen erste Chance zur Führung

Neben Stamm-Torwart Raphael Kurz mussten die Hausherren zwei weitere Akteure vorgeben. Vor rund 300 Besuchern verzeichnete die Gästeelf von Trainer Erwin Seyr den besseren Start und erarbeitete sich früh ein Übergewicht. Doch die an diesem Tag effizienten Königswiesener wussten ihre erste Chance zu nutzen und durften schon der Anfangsphase auf den Befreiungsschlag hoffen. Bei einem Konter spielte der aufgerückte Rechtsverteidiger Clemens Scheuchenpflug den Ball durch die Altenberger Viererkette, Yannic Haslinger ließ sich diese Chance nicht entgehen und setzte die Kugel ins lange Eck.

Fasching bringt Hinterkörner-Elf erneut in Front

Der frühe Rückstand schockte den Vizemeister keineswegs, blieben die Gäste fortan spielbestimmend. Nach einer halben Stunde schlugen die Altenberger daraus Kapital, als nach einem Angriff über die rechte Seite die Königswiesener Verteidigung ausgehebelt wurde und Matthäus Gierlinger das Leder im Eck versenkte. Kurz danach wäre das Spiel beinahe gekippt, doch bei einer dicken Chance des Vizemeisters kratzte Königswiesens Oliver Hackl den Ball gerade noch von der Linie. In Minute 35 hatte die Hinterkörner-Elf die Nase wieder vorne, als Patrick Fasching nach Vorarbeit von Haslinger das Spielgerät zum 2:1-Halbzeitstand im langen Eck unterbrachte.

Entscheidung nach einer Stunde

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alesi ging es munter hin und her, hüben wie drüben waren aber keine klaren Chancen zu erkennen. Nach einer Stunde stellten die Königswiesener die Weichen auf Sieg - Fasching führte aus rund 25 Metern einen Freistoß aus, der Ball wurde abgelenkt und schlug im Altenberger Gehäuse ein. Nach diesem Treffer hatten die Hausherren das Geschehen im Griff und ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Bei einem Konter hätte der Vizemeister zurück ins Spiel finden können, das Leder klatschte aber an die Außenstange. Die Hinterkörner-Elf brachte den Vorsprung ins Ziel, durfte sich über den ersten Sieg seit vier Monaten und das Loswerden der "Roten Laterne" freuen.

Franz Hofbauer, Koordinator Sport Union Königswiesen:

"Wir freuen uns über den Befreiungsschlag, hatten gegen starke Altenberger aber das nötige Quäntchen Glück. Vielleicht hat in diesem ungemein wichtigen Match das Glück wieder zu uns zurückgefunden. Endlich sind wir die Rote Laterne losgeworden und werden am kommenden Samstag in Oepping versuchen, gegen einen unberechenbaren Aufsteiger einen Dreier nachzulegen".