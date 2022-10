Zweiter Sieg in Folge! Union Vorderweißenbach verlässt dank spätem Treffer Abstiegszone

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 10:56

Am neunten Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen dem SV Gallneukirchen und der Union Wippro Vorderweißenbach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Vorletzten der Tabelle waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Doch nach einem katastrophalen Fehlstart kehrt das Glück zur Union zurück, fuhr die Prammer-Elf zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg (in Arnreit) sowie einer Spielabsage mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg am Samstagnachmittag den nächsten "Dreier" ein und verließ die Abstiegszone. Der SVG hingegen musste trotz einer anständigen Leistung binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken.

Torloser erster Durchgang

Rund 250 Besucher bekamen zunächst fußballerische Schonkost serviert, spielte sich im Britannia Park das Geschehen über weite Strecken zwischen den beiden Strafräumen ab. Obwohl die Gäste mit Thomas Feilmayr aufgrund einer Mittelohrentzündung ihren Kapitän und Abwehrchef vorgeben mussten, präsentierte sich die Vorderweißenbacher Hintermannschaft zunächst überaus stabil. Zudem stützte sich die Union auf einen exzellenten Torwart. Denn in der Schlussphase der ersten Halbzeit intensivierte die Heimelf von Coach Michael Mehlem ihre Offensivbemühungen, startete über die Seiten einige gefährliche Angriffe, doch Goalie Michael Birngruber machte zwei, drei Chancen zunichte und hielt die Null fest.

Union-Keeper Birngruber pariert Danninger-Elfer - Haiböck gelingt Tor des Tages

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Eidenberger übernahm der SVG das Kommando und suchte die Entscheidung. Aber auch in Durchgang zwei konnten die Gallneukirchener die kreierten Chancen nicht verwerten bzw. scheiterten am Union-Schlussmann. Obwohl die Prammer-Elf den einen oder anderen Nadelstich setzte, hatten die Hausherren in der Schlussviertelstunde die große Chance zur Führung, als nach einer weiten Flanke über Keeper Birngruber ein SVG-Angreifer nach einem Schubser im Netz zappelte. Der Unparteiische zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt - doch Routinier Michael Danninger fand beim fälligen Elfmeter in Vorderweißenbachs überragender Nummer eins seinen Meister. Wenige Minuten später gelang den Gästen sogar der "Lucky Punch", als die Union sich geschickt nach vorne kombinierte, der Ball durchgesteckt wurde und Philipp Haiböck die Kugel im langen Eck versenkte. Die Gallneukirchener Schlussoffensive brachte nichts ein, brachte die Prammer-Elf die hauchdünne Führung ins Ziel und durfte drei wichtige Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Harald Birngruber, Sektionsleiter Union Vorderweißenbach:

"Nach einigen unnötigen Niederlagen ist das Glück wieder zu uns zurückgekehrt. Wir haben nicht die beste Leistung abgeliefert, aber auch für einen schmutzigen Sieg gibt es drei Punkte. Dieser Dreier ist für die Moral ungemein wichtig, hat aber erst dann einen entsprechenden Wert, wenn wir auch am nächsten Sonntag, im Heimspiel gegen Schlusslicht Altenberg, einen Sieg feiern können".