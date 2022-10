Wichtiger "Dreier"! TSU Hofkirchen/M. findet gegen Nachzügler wieder in die Spur

Details Samstag, 22. Oktober 2022 18:04

Am elften Spieltag der Bezirksliga Nord kreuzten die TSU Hofkirchen/M. und die Union Königswiesen die Klingen. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle ging es um wichtige Punkte. Nach drei Pleiten am Stück fand die Heimelf von Coach Peter Wiesinger am Samstagnachmittag mit einem souveränen 5:1-Erfolg wieder in die Spur und verschaffte sich mit dem dritten Heimsieg Luft von den hinteren Plätzen. Der in der Fremde seit 13. Mai sieglose Nachzügler hingegen ergatterte in den letzten neun Auswärtsspielen nur zwei mickrige Punkte und musste in dieser Saison die bereits siebente Niederlage einstecken.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit turbulentem Finish

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Fölser bekamen die Zuschauer zunächst ein vorsichtiges Abtasten zu sehen. Beide Mannschaften mussten den einen oder anderen Spieler vorgeben, zudem trug bei den Gästen - wenige Tage nach der Trennung von Coach Stefan Hinterkörner - Co-Trainer Mario Baumgartner die Verantwortung. Mit zunehmender Spieldauer konnte hüben wie drüben die eine oder andere Chance kreiert werden. Bei der besten Möglichkeit der TSU scheiterte Alexander Höglinger nach einer Hereingabe und einer Direktabnahme an Gästegoalie Florian Lesterl. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, ging es Schlag auf Schlag. In Minute 45 brachte Hofkirchens Christoph Reiter den Ball von der rechten Seite zur Mitte, David Boros fackelte nicht lange und setzte die Kugel ins lange Eck. In der Nachspielzeit erkannte der Unparteiische bei einem Zweikampf zwischen Thomas Pichler und einem Königswiesener Angreifer eine Regelwidrigkeit und zeigte im TSU-Strafraum auf den Punkt - Yannic Haslinger verwandelte den strittigen Elfmeter zum 1:1-Pausenstand.

Boros schnürt Dreierpack

Nach Wiederbeginn spielte die Wiesinger-Elf aus einer gesicherten Abwehr heraus druckvoll nach vorne. In Halbzeit zwei waren acht Minuten gespielt, als die Hausherren die Nase wieder vorne hatten - nach einem Gestochere drückte Pichler den Ball über die Linie. Nach einer Stunde erzwangen die Hofkirchener die Vorentscheidung, als Boros - nach Vorarbeit von Oliver Witti - aus 18 Metern abzog und mit einem platzierten Schuss auf 3:1 stellte. Mit diesem Treffer war die Moral des Nachzüglers gebrochen. Die TSU agierte fortan taktisch geschickt und setzte entschlossen nach. Zunächst konnte Union-Keeper Lesterl nach einem Witti-Schuss den Ball an die Latte lenken, ehe der Hofkirchener im zweiten Versuch die Kugel in die Wolken jagte. In der Schlussphase durften sich die heimischen Fans über zwei weitere Treffer freuen. Goalie Lesterl unterlief beim Herausspielen ein Missgeschick, Boros nahm dieses Geschenk dankend an, schob das Leder ins leere Tor und avancierte mit seinem dritten Treffer an diesem Tag zum "Man of the Match". Dem Kapitän blieb es vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Nach einer Hereingabe von rechts und einer Kopfballverlängerung von Pichler, fixierte Fabian Mairhofer per Kopf den 5:1-Endstand.

Martin Pirkelbauer, Sportlicher Leiter TSU Hofkirchen/M.:

"Es war ein ebenso wichtiger wie auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Wir konnten endlich wieder viele Tore erzielen und zudem mit diesem Dreier uns etwas Luft verschaffen. Wir wollen in den restlichen Spielen noch einige Punkte einfahren, allerdings erwartet uns am Ende der Hinrunde mit den Partien in Eferding, in Julbach und gegen Vorderweißenbach ein schweres Programm".