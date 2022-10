Hasanovic-Elf winkt Herbstmeistertitel! Union Katsdorf zwingt Konkurrenten in Unterzahl in die Knie

Details Samstag, 22. Oktober 2022 19:13

Am Samstagnachmittag empfing die Union Katsdorf den UFC Eferding zum "Kracher" der elften Runde der Bezirksliga Nord. Im Aufeinandertreffen zweier Liga-Neulinge ging es im Kräftemessen zwischen dem Ligaprimus und dem Drittplatzierten im direkten Duell um die Tabellenführung. Nach einer bislang nahezu makellosen Saison setzten die Mannen von Coach Samir Hasanovic mit einem 3:1-Erfolg ein weiteres Highlight, bauten mit dem bereits neunten Sieg den Vorsprung auf nunmehr fünf Punkte aus und dürfen sich Gedanken über die Herbstmeisterfeier machen. Die Eferdinger hingegen standen nach vier Siegen am Stück in der Lettner-Fiedler Arena mit leeren Händen da und mussten die zweite Saisonniederlage einstecken.

Tabellenführer mit Start nach Maß

Vor rund 200 Besuchern startete der Tabellenführer druckvoll in die Partie und belohnte sich dafür nach nur drei Minuten mit dem Führungstreffer, als Harun Hodzic nach einer Ecke auf 1:0 stellte. Kurz danach, der nächste Schock für die Gäste - Alexander Meister musste aufgrund einer Muskelverletzung den Platz verlassen und durch Felix Knogler ersetzt werden. Die Hasanovic-Elf hatte das Geschehen unter Kontrolle, tat sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Nach einer halben Stunde musste auch Katsdorfs Trainer unfreiwillig wechseln - bei einem Luftkampf erhielt Tobias Strasser einen Schlag und konnte nicht mehr weitermachen. Für den formstarken Offensivspieler, der in dieser Woche krankheitsbedingt nicht trainieren konnte, kam Janik Stiftinger ins Spiel. Kurz vor der Pause stellte die Union die Weichen auf Sieg. Nach einer feinen Kombination zwischen Daniel Brandstetter und Dusan Zuza wurde Brandstetter im Gäste-Strafraum zu Fall gebracht - Zuza verwandelte den fälligen Elfmeter zu seinem neunten Saisontreffer.

10 Katsdorfer machen Sack zu

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Erlinger hätte der Ligaprimus den Deckel draufmachen können. Bei einem vielversprechenden Angriff übersah Florian Schimböck jedoch den besser postierten Zuza und verlor den Ball. Beim folgenden Gegenzug und dem anschließenden Corner gelang Silvio Hemmelmayr der Anschlusstreffer. Wenig später waren die Katsdorfer nur noch zu zehnt, als der bereits verwarnte Tarik Secic erneut Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog. Die dezimierten Hausherren kämpften fortan beherzt, durften sich aber bei Torwart Dominik Eder bedanken, der mit einer tollen Parade den Ausgleich verhinderte. Nach rund 70 Minuten stellten die zehn verbliebenen Katsdorfer den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Bei einem Angriff über die linke Seite schlug Brandstätter einen Pass hinter die Eferdinger Abwehr und Schimböck traf zum 3:1. Der Tabellenführer ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen und hätte das Ergebnis sogar deutlicher gestalten können. Brandstetter scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Gästegoalie Philipp Bolda.

Samir Hasanovic, Trainer Union Katsdorf:

"Pauschallob an meine Mannschaft zu einer bärenstarken Leistung. Es war beeindruckend, wie mein Team in Unterzahl gegen starke Eferdinger agiert und leidenschaftlich gekämpft hat. Auch wenn wir den Vorsprung ausbauen konnten, nehmen wir zum möglichen Herbstmeistertitel noch keine Glückwünsche entgegen. Denn in den letzten beiden Spielen, in Königswiesen und gegen Julbach, warten noch schwierige Aufgaben auf uns. Aber wir wollen auch auf der Zielgeraden der Hinrunde punkten und uns die bestmögliche Ausgangsposition für das Frühjahr verschaffen".