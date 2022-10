TSU Wartberg/Aist beendet Pleitenserie

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:27

Am elften Spieltag der Bezirksliga Nord kam es zur Begegnung zwischen der TSU Consento Wartberg/Aist und der Union Thaller Fassaden Julbach. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Während die Proleta-Elf zuletzt vier Niederlagen in Folge einstecken musste, sammelten die Julbacher in den letzten sechs Partien 14 Punkte und reisten nach drei Siegen in Serie mit breiter Brust ins Aiststadion. Am Samstagnachmittag fanden beide Serien ein jähes Ende. Die Hausherren setzten sich mit 3:1 durch und fanden mit dem dritten Heimsieg Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle, die Mannen von Coach Thomas Boxleitner hingegen gingen nach erfolgreichen Wochen leer aus.

Proleta-Elf mit Start nach Maß

Vor rund 250 Besuchern verzeichnete die TSU einen Start nach Maß und durfte sich nach nur drei Minuten über die Führung freuen. Nach einer Ecke von Florian Wagner schoss ein Julbacher Verteidiger beim Klärungsversuch Harald Fragner an, von dem der Ball ins Tor sprang. Fortan hatten die Wartberger Spiel und Gegner gut im Griff und agierten gegen die formstarken Gäste taktisch geschickt. Die Union fand nicht das richtige Rezept und kam nur zur einen oder anderen Halbchance. In der Endphase des ersten Durchgangs wurde die Boxleitner-Elf aber zusehends stärker, bis zur Pause blieb es jedoch bei der knappen Wartberger Führung.

Bärenstarke Gäste gleichen aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Haliti bekamen die Zuschauer ein komplett anderes Bild zu sehen. Die Julbacher kehrten hochmotiviert und entschlossen auf den Platz zurück und machten nach 50 Minuten den Rückstand wett. Nach einer Ecke setzte Manuel Brandstätter den Ball ins linke Kreuzeck. Nach dem Ausgleich blieben die Gäste am Drücker und waren drauf und dran, das Spiel zu drehen. Doch nach rund 65 Minuten nahm die Proleta-Elf den verlorenen Faden wieder auf, löste sich aus der Umklammerung und setzte Nadelstiche.

Windhager bringt TSU auf die Siegerstraße

In Minute 70 hatten die Wartberger die Nase wieder vorne. Nach einer Freistoßflanke des ebenerst eingewechselten Christoph Montri scheiterte Christoph Kasbauer mit einem Kopfball an Gästegoalie Daniel Buchmaier, der folgende Schuss wurde geblockt, ehe Iwan Windhager das Leder über die Linie drückte. In der Schlussphase setzten die Gäste alles auf eine Karte und drängten auf den erneuten Ausgleich. TSU-Schlussmann Bernhard Weiss machte zwei Top-Chancen zunichte und hielt die Wartberger Führung fest. In der Schlussminute machte die Proleta-Elf den Deckel drauf, als die Hausherren über der linke Seite einen Konter fuhren. Nach einem Pass von Maximilian Wögerer spitzelte Kasbauer den Ball Richtung Union-Tor, Keeper Buchmaier wollte die brenzlige Situaion bereinigen, schoss dabei jedoch den Wartberger Angreifer an, von dem das Leder zum 3:1-Endstand in die Maschen sprang.

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Auch wenn wir zuletzt vier Mal verloren haben, waren wir nicht in der Krise, zumal unsere Gegner die Top-Vier der Tabelle waren. Dieser Sieg war in Summe verdient, wenngleich die Julbacher in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit bärenstark waren und das Spiel auch drehen hätten können. Dieser Dreier ist ungemein wichtig, hat aber erst dann entsprechenden Wert, wenn wir am Mittwoch, im Nachtrag in Königswiesen, nachlegen können".