1:5! Tolle Freistädter Erfolgsserie findet gegen Aufsteiger jähes Ende

Details Samstag, 29. Oktober 2022 17:04

Am vorletzten Hinrunden-Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen dem SV Freistädter Bier und der Union Steinprofis Oepping auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenfünften und dem Achtplatzierten waren die Hausherren zu favorisieren, zumal der SVF unter Neo-Trainer Christian Weilguny vor geraumer Zeit eine tolle Erfolgsserie gestartet hatte. Doch am Samstagnachmittag fand der tolle Lauf ein jähes Ende, gerieten die Freistädter mit 1:5 unter die Räder und mussten nach 19 Punkten aus den letzten sieben Partien die vierte Saisonniederlage einstecken. Der Aufsteiger hingegen fand nach zwei Pleiten am Stück wieder in die Spur und feierte in seiner ersten Bezirksliga-Saison den fünften Sieg.

Starke Gäste mit komfortabler 2:0-Führung

Die von Meister-Trainer Rene Beham exzellent eingestellten Gäste wussten vor rund 300 Besuchern von Beginn an zu gefallen. Die Union stützte sich auf eine kompakte Defensive, spielte im Holzhaider-Stadion gefällig nach vorne und erarbeitete sich zunächst ein klares Übergewicht. Nach 25 Minuten schlug der Aufsteiger daraus Kapital, als Kevin Rachinger nach einer Hereingabe den Ball direkt nahm und auf 0:1 stellte. Der Favorit wusste darauf keine Antwort im Gegenteil. Kurz vor der Pause schlug die Union erneut zu - Kapitän Michael Schaubmayr schlug auf der rechten Seite eine Flanke, wieder fackelte Rachinger nicht lange und fixierte den 0:2-Halbzeitstand.

Magauer trifft zur Vorentscheidung - Rachinger schnürt Dreierpack

Die Weilguny-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Rumetshofer fiel die Vorentscheidung - Andreas Magauer eroberte im Zweikampf den Ball und stellte auf 0:3. Fünf Minuten später keimte bei den Freistädtern Hoffnung auf, als Michael Wirtl-Gutenbrunner ins Schwarze traf. Nach diesem Treffer machte der SVF ordentlich Dampf und setzte alle Hebel in Bewegung, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die Hausherren kreierten auch dicke Chancen, konnten diese aber nicht nutzen bzw. hatten Pech, als der Ball ans Aluminium klatschte. Mit vereinten Kräften behaupteten die Oeppinger den Vorsprung und machten in den Schlussminuten den Deckel drauf. Zunächst durfte sich Rachinger nach einer Flanke von Andreas Magauer zu einem Dreierpack beglückwünschen lassen. In der Nachspielzeit stach dann auch noch ein Union-Joker. Der ebenerst eingewechselte Thomas Magauer kam an der Strafraumgrenze ans Leder, der Verteidiger setzte sich durch und fixierte mit einem Flachschuss den sensationellen 5:1-Auswärtssieg der Union Oepping.

Stephan Schuster, Sektionsleiter Union Oepping:

"Wir sind nach Freistadt gefahren, um eine anständige Performance abzuliefern und vielleicht einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen, mit einem derartigen Resultat hat aber niemand gerechnet. Unsere Mannschaft hat eine Top-Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert, wenngleich das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. Nach zuletzt mäßigen Leistungen hat heute alles gepasst und konnten uns mit diesem Dreier Luft von den hinteren Plätzen verschaffen. Auch unsere junge Reserve war heute bärenstark und hat den Tabellenführer mit 3:2 in die Knie gezwungen".