Gehaltener Elfmeter, aberkannter Treffer und Rot in Gallneukirchen

Am zwölften Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen dem SV Gallneukirchen und der DSG Sportunion Altenberg auf dem Programm. Eine Woche nach einem Sieg gegen Arnreit wollte die Heimelf von Coach Michael Mehlem einen "Dreier" nachlegen. Aber auch das Schlusslicht der Tabelle hatte sich einiges vorgenommen und wollte nach bereits acht Saisonniederlagen aus der Krise finden. Vor allem in der zweiten Halbzeit lieferte der amtierende Vizemeister eine starke Performance ab, konnte etliche Chancen aber nicht nutzen und musste sich mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Das Remis hilft den seit zehn Spielen sieglosen Altenbergern nicht wirklich weiter, die Union konnte am Samstagnachmittag aber zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Union-Keeper Peyrl pariert Penzenleitner-Elfer

Rund 600 Besucher bekamen im Britannia Park von Beginn an starke Hausherren zu sehen. Schon in der Anfangsphase hatte der SVG die Führung vor Augen. In Minute sieben konnte Michael Schinagl im Altenberger Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden - beim fälligen Elfmeter fand Oliver Penzenleitner jedoch in Gästegoalie Florian Peyrl seinen Meister. Fünf Minuten später zappelte der Ball in den Maschen, dem vermeintlichen Führungstreffer der Mehlem-Elf durch Jonah Mitter versagte Schiedsrichter Basic aufgrund eines Handspiels aber die Anerkennung. Auch fortan bestimmten die Gallneukirchener das Geschehen und waren die klar bessere Mannschaft, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Beinahe wäre der Tabellenletzte mit einer Führung in die Pause gegangen, nach einem Zuspiel von Matthäus Gierlinger konnte Gallneukirchens Rene Rosenthaler einen Schuss von Kapitän Simon Mayr aber blocken.

Starke Altenberger können Chancen nicht nutzen - Rosenthaler sieht Rot

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Der Nachzügler nahm nun das Heft in die Hand und bestimmte in Halbzeit zwei über weite Strecken das Geschehen. Die Mannen von Coach Erwin Seyr spielten druckvoll nach vorne und kreierten etliche dicke Chancen. Während Kapitän Mayr nach einem Gierlinger-Pass das leere Tor nicht traf, wurde Gierlinger in aussichtsreicher Position regelwidrig attackiert, der 20-jährige zog aber im Fallen ab, der Schuss fiel jedoch zu schwach aus und wurde eine Beute von SVG-Schlussmann Lukas Kürnsteiner. Die Hausherren hatten nach der Pause den Faden verloren und fanden im zweiten Abschnitt nur eine gute Möglichkeit vor, die aber nicht genutzt wurde. In der Nachspielzeit wurde es hektisch im Britannia Park. Rosenthaler ging mit gestreckten Beinen in einen Zweikampf mit Sebastian Hahn. Auch wenn der talentierte Altenberger bei dieser Aktion unverletzt blieb, sah der 25-jährige SVG-Akteur für das brutale Foul Rot. Kurz danach war Schluss, wurden torlos die Punkte geteilt.

Erwin Seyr, Trainer DSG Sportunion Altenberg:

"Seit einigen Wochen liefert die Mannschaft ansprechende Leistungen ab, aber leider stimmen die Ergebnisse nicht. Auch am Samstag hat das Team, vor allem in der zweiten Halbzeit, eine starke Performance abgeliefert und hätte sich den Sieg verdient. Aber wenn es nicht läuft, fehlt eben das nötige Glück. Das Unentschieden hilft uns nicht wirklich weiter, es ist aber ein Punkt für die Moral. Im letzten Spiel, gegen Arnreit, zählt nur ein Sieg und haben rechtzeitig vor der Winterpause die Chance, die Rote Laterne loszuwerden."