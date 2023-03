"Lucky Punch" in Minute 91! Herbstmeister feiert gegen starke Union Vorderweißenbach sechsten Sieg in Serie

Details Sonntag, 19. März 2023 10:29

Zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga Nord empfing die Union Katsdorf die Union Wippro Vorderweißenbach zu einem vermeintlich ungleichen Duell, zumal im Aufeinandertreffen zwischen dem Herbstmeister und dem Drittletzten der Tabelle die Rollen eigentlich klar verteilt waren. Der Ligaprimus konnte zwei Mal eine Führung nicht behaupten und hatte bereits einen Punkteverlust vor Augen. Doch wie beim 3:2-Auswärtserfolg im Hinspiel gelang den Mannen von Trainer Samir Hasanovic kurz vor Schluss der "Lucky Punch", behielt der Tabellenführer mit dem gleichen Ergebnis die Oberhand und feierte den sechsten Sieg in Serie. Die Vorderweißenbacher hingegen lieferten, wie über weite Strecken der Hinrunde, eine starke Performance ab, der spielstarken Prammer-Elf fehlt jedoch das nötige Quäntchen Glück, weshalb die Gäste auch am Samstagnachmittag leer ausgingen und nach der siebenten Saisonniederlage weiterhin in der Abstiegszone festhängen.

Herbstmeister mit früher Führung - Vorderweißenbacher Neuerwerbung gleicht aus

Vor knapp 300 Besuchern fand der Favorit gut ins Spiel, machte von Beginn an ordentlich Dampf und hatte schon in der Anfangsphase die Nase vorne. Nach einem Querpass von Dusan Zuza war es Daniel Brandstetter, der auf 1:0 stellte. Doch nach dem Führungstreffer ließ die Hasanovic-Elf die Zügel ein wenig schleifen, während die Gäste dem Herbstmeister mit offenem Visier begegneten. Mitte der ersten Halbzeit sorgte eine Vorderweißenbacher Neuerwerbung für den Ausgleich. Nach einem Foul von Tarik Secic und dem daraus resultierenden Freistoß, brachte der Ligaprimus den Ball nicht aus der Gefahrenzone, ehe Florian Watzinger, der in der Winterpause von Schenkenfelden nach Vorderweißenbach gewechselt war, die Kugel versenkte. Danach bekamen die Zuschauer in der Lettner-Fiedler Arena ein ausgeglichenes Spiel und ein Duell auf Augenhöhe zu sehen. Kurz nachdem Harun Hodzic umgeknickt war, Katsdorfs Mittelfeldspieler nicht mehr weitermachen konnte und durch Janik Stiftinger ersetzt werden musste, ging es mit 1:1 in die Pause.

Neuzugang bringt Hasanovic-Elf erneut in Front - turbulente Schlussminuten

Nach einer Kabinenpredigt von Coach Hasanovic war der Herbstmeister nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Haliti wieder präsent. Nach einer Stunde durften sich die heimischen Fans über den erneuten Führungstreffer freuen, als Marco Zeller, Neuerwerbung aus Hofkirchen, nach Zuspiel des jungen Stiftinger auf 2:1 stellte. Die abstiegsabedrohten Gäste steckten auch dieses Gegentor weg und wussten fortan spielerisch zu gefallen. Aufgrund des Fehlens von Innenverteidiger Alexander Taferner (krank) und Rechtsverteidiger Salid Amadu (Zerrung) offenbarte die Katsdorfer Defensive einige Schwächen. In Minute 87 wusste die Gästeelf von Trainer Andreas Prammer dies zu nutzen und glich abermals aus. Nach einer Flanke konnten die Hausherren eine brenzlige Situation nicht bereinigen, wieder war es Watzinger, der aus kurzer Distanz Katsdorf-Schlussmann Dominik Eder das Nachsehen gab. Die Fans hüben wie drüben machten sich bereits mit einer Punkteteilung vertraut, ehe dem Herbstmeister in Minute 91 der "Lucky Punch" gelang. Nach einem weiten Ball setzte sich Zuza im Zweikampf durch, der 22-jährige Serbe bewahrte vor dem Gäste-Gehäuse die Ruhe und fixierte mit seinem 13. Saisontreffer den 3:2-Sieg des Tabellenführers.

Paul Aigner, Sportlicher Leiter Union Katsdorf:

"Die Leistung war nicht das Gelbe vom Ei, aber wenn es läuft, hat man bekanntlich das nötige Glück. Bei den Vorderweißenbachern ist es genau umgekehrt, sie spielen gut, können sich dafür aber nicht belohnen. Auch wenn ein Unentschieden gerecht gewesen wäre, freuen wir uns über diesen Dreier und das Fortsetzen der Siegesserie".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei