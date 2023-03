Union Oepping fährt gegen starkes Schlusslicht wichtigen "Dreier" ein

Details Montag, 20. März 2023 10:36

Die 14. Runde der Bezirksliga Nord wurde am Sonntagnachmittag mit der Begegnung zwischen der Union Steinprofis Oepping und der DSG Sportunion Altenberg abgeschlossen. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Schlusslicht ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Nach einem katastrophalen Herbst und dem Absturz ans Tabellenende wollte der amtierende Vizemeister aus Altenberg im ersten Match im neuen Jahr wieder in die Spur finden und die Chance auf den Klassenerhalt wahren. Die Mannen von Neo-Trainer Mario Jaksch lieferten um Sportpark auch eine starke Performance ab, in einer engen und umkämpften Partie zogen die Gäste jedoch mit 1:2 den Kürzeren und konnten im elften Spiel in Folge keinen "Dreier" einfahren. Die Beham-Elf hingegen knüpfte an den erfolgreichen Herbstausklang an, sammelte in den letzten drei Partien sieben Punkte und verschaffte sich Luft von der unteren Tabellenregion.

Goalgetter bringt Hausherren in Front - Gierlinger gleicht aus

Rund 350 Besucher bekamen von Beginn an ein Duell mit offenem Visier zu sehen. Beide Mannschaften gingen beherzt ans Werk, war hüben wie drüben klar zu erkennen, zum Rückrundenauftakt unbedingt punkten zu wollen. In einer stets umkämpften und ausgeglichenen Partie durften die heimischen Fans nach einer Viertelstunde zum ersten Mal an diesem Nachmittag jubeln, als Kevin Rachinger eine Flanke von Andreas Magauer einnickte und Oeppings 27-jähriger Goalgetter mit seinem bereits 14. Saisontreffer auf 1:0 stellte. Doch die entschlossen auftretende Jaksch-Elf ließ sich davon nicht beirren und machte den Rückstand fünf Minuten später wett. Nach einer Altenberger Cornerserie konnte Oepping-Schlussmann Alexander Hannerer seinen Kasten zunächst sauberhalten, ehe Matthäus Gierlinger mit einem Kopfball der Ausgleich gelang. In der Folge begegneten sich die beide Teams weiterhin auf Augenhöhe. Die Zuschauer bekamen einen interessanten Fight, in der restlichen Spielzeit des ersten Durchgangs aber keine klaren Chancen zu sehen, weshalb es bis zur Pause beim 1:1 blieb.

Entscheidung am Beginn der Schlussviertelstunde

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Bauer entwickelte sich ein kampfbetontes Match. Beinahe hätte der Vizemeister das Spiel gedreht, nach einem Altenberger Konter machte Goalie Hannerer jedoch eine Top-Chance der Gäste zunichte. Auch danach ging es munter hin und her, stand die Partie auf Messers Schneide, am Beginn der Schlussviertelstunde hatte das Team von Coach Rene Beham die Nase aber wieder vorne. Nach einer geschickten Spielverlagerung auf die linke Seite, schlug Rachinger einen perfekten Stanglpass, den Lukas Schaubmayr verwertete. In der Schlussphase fanden die Hausherren einen Matchball vor, nach einem geblockten Schuss scheiterte Andreas Magauer im zweiten Versuch jedoch an Gästegoalie Florian Peyrl. Die Jaksch-Elf steckte nicht auf und war bis zum Schluss um den Ausgleich bemüht, die Altenberger konnten aber keine klaren Chancen kreieren und den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen. Die Heimischen brachten die hauchdünne Führung ins Ziel und machten das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll.

Dominik Schürz, Sportlicher Leiter Union Oepping:

"Mit dem ungemein wichtigen Dreier konnten wir uns etwas Luft von der gefährlichen Zone verschaffen. Das Spiel war von der ersten bis zur letzten Minute umkämpft und verlief weitgehend ausgeglichen, demzufolge wäre gegen starke Altenberger auch ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen. Unser Sieg war aber nicht unverdient, wenngleich nach der Pause die vergebene Top-Chance der Gäste vermutlich spielentscheidend war".

