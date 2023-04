TSU Hofkirchen/M. findet in letzter Minute auf die Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 02. April 2023 10:27

In der 16. Runde der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der TSU Hofkirchen/M. und der DSG Sportunion Altenberg auf dem Programm. Der Elftplatzierte und das Schlusslicht der Tabelle trafen sich am Samstagnachmittag zum Krisengipfel. Während die Wiesinger-Elf in den letzten fünf sieglosen Spielen nur drei Punkte ergatterte, wartete der amtierende Vizemeister seit bereits zwölf Runden vergeblich auf einen "Dreier". Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel sah es auch in diesem Aufeinandertreffen nach einer Punkteteilung aus, ehe den Hausherren in Minute 89 der "Lucky Punch" gelang und die Hofkirchener mit dem vierten Heimsieg Distanz zur gefährlichen Tabellenregion halten konnten. Der in der Fremde seit 27. Mai 2022 sieglose Nachzügler, der in den letzten neun Auswärtsspielen nur einen Zähler ins Trockene bringen konnte, ging trotz einer ordentlichen Leistung einmal mehr leer aus und musste die vierte Niederlage in Serie einstecken.

Starke Gäste

Bei zum Teil strömendem Regen und starkem Wind, jedoch ausgezeichneten Platzverhältnissen, bekamen rund 150 Besucher von Beginn an starke Gäste zu sehen. Den Mannen von Neo-Coach Mario Jaksch, der eine Sperre absitzen musste und in diesem Match von Co-Trainer Mathias Thumfart vertreten wurde, gingen aggressiv ans Werk, waren überaus lauffreudig und wussten auch spielerisch zu gefallen. Der amtierende Vizemeister war zunächst das klar bessere Team und kreierte auch zwei gute Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Die in der Defensive kompakte TSU fand nach einer halben Stunde besser ins Spiel und auch Möglichkeiten zur Führung vor. Während ein Kopfball von Marc Höllinger eine sichere Beute von Gästegoalie Tobias Landl war, strich nach einem Distanzschuss von Alexander Höglinger der Ball knapp am Altenberger Gehäuse vorbei. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Kabinen.

Wiesinger-Elf in Halbzeit zwei mit besserem Start

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Drachta verzeichnete die Heimelf von Trainer Peter Wiesinger den besseren Start, brachten die eingewechselten Lukas Anreiter und Oliver Witti frischen Schwung ins Hofkirchener Offensivspiel. Witti war es auch, der zwei Mal die TSU-Führung am Fuß hatte, der 28-Jährige setzte die Kugel aber jeweils neben den Kasten der Gäste. Die beste Altenberger Chance in Halbzeit zwei resultierte aus einem Missverständnis zwischen TSU-Schlussmann Klaus Aichbauer und Kapitän Fabian Mairhofer, die beiden Protagonisten konnten die brenzlige Situation jedoch mit vereinten Kräften bereinigen.

Entscheidung in Minute 89

Auch im zweiten Abschnitt waren die physisch starken Altenberger überaus bemüht, die Wiesinger-Elf ließ in der Defensive aber nicht viel zu und kontrollierte das Geschehen über weite Strecken. Einmal hatten die Gäste Glück, als nach einem vermeintlichen Foul an Witti im Union-Strafraum die Pfeife des Unparteiischen stumm blieb. In einer spannenden Partie machten sich die Zuschauer bereits mit einer Nullnummer vertraut, ehe den Heimischen in Minute 89 der "Lucky Punch" glückte. Linksverteidiger Daniel Reiter schickte mit einem feinen Pass Witti auf die Reise, der Routinier war auf und davon, bewahrte vor Goalie Landl die Ruhe und brachte die Kugel im Altenberger Kasten unter. In Minute 95 geriet der fünfte Hofkirchener Saisonsieg in Gefahr, nach einem Freistoß der Gäste klatschte das Leder aber an die Außenstange.

Martin Pirkelbauer, Sportlicher Leiter TSU Hofkirchen/M.:

"Da es für beide Mannschaften um viel ging, war es das erwartet enge und umkämpfte Spiel. Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit war der Sieg nicht unverdient, wenngleich auch die starken Altenberger sich einen Punkt durchaus verdient hätten. Aber am Samstag hatten wir jenes Glück, das uns in den letzten Spielen, trotz guten Leistungen, gefehlt hat. Nach längerer Zeit konnten wir endlich wieder einen Sieg feiern und enorm wichtige Punkte einfahren".

