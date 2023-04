Union Julbach findet gegen Windner-Elf wieder in die Spur

Details Samstag, 08. April 2023 19:19

In der Bezirksliga Nord kam es am 17. Spieltag zum Kräftemessen zwischen der Union Thaller Fassaden Julbach und der Union Agora Königswiesen. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle ging es vor allem für die Gästeelf von Neo-Trainer Daniel Windner um wichtige Punkte. Nach einem spektakulären 4:4-Remis im Hinspiel bekamen die Zuschauer am Karsamstag nur drei Treffer serviert. Nach zwei Pleiten am Stück fand die Boxleitner-Elf wieder in die Spur und feierte mit einem 2:1-Erfolg den vierten Heimsieg. Die Königswiesener hingegen zogen im zehnten Auswärtsspiel zum bereits siebenten Mal den Kürzeren und hängen weiterhin in der Abstiegszone fest.

Kapitän bringt Hausherren in Front

Da in Julbach ein neuer Rollrasen verlegt wurde, dieser aber aufgrund der niedrigen Temperaturen nicht wunschgemäß angewachsen ist, fand das Match in der Sareno Arena in Klaffer statt. Rund 200 Besucher bekamen zunächst ein vorsichtiges Abtasten zu sehen, ehe die Mannen von Trainer Thomas Boxleitner das Kommando übernahmen. Die Julbacher wussten mit einem ansehnlichen Offensivspiel zu gefallen und kreierten einige gute Chancen. Während ein Schuss von Kapitän Florian Stadlbauer aus halblinker Position eine Beute von Gästegoalie Florian Lesterl wurde, setzte David Schlägl den Ball am langen Eck vorbei. Obwohl die Hausherren Spiel und Gegner fest im Griff hatten, sah es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aus. In der Nachspielzeit zappelte das Spielgerät aber doch noch in den Maschen. Nach einem Distanzschuss konnte Keeper Lesterl den Ball nicht festhalten, Stadlbauer stand goldrichtig und fixierte per Abstauber den 1:0-Pausenstand.

Elfmeter bringt die Vorentscheidung

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fölser kontrollierte die Boxleitner-Elf das Geschehen und war in Halbzeit zwei weiterhin das aktivere Team, die Julbacher verabsäumten es zunächst jedoch, ein Tor nachzulegen. Während nach einer Ecke ein Seitfallzieher von Manuel Brandstätter das Ziel knapp verfehlte, knallte Jakob Lauss nach einem feinen Alleingang die Kugel am kurzen Eck vorbei. Mitte des zweiten Abschnitts erzwangen die Hausherren die Vorentscheidung, als Lauss im Königswiesener Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht wurde und Tobias Koblmüller den fälligen Elfmeter verwandelte. Die Julbacher ließen sich die Butter nicht vom Brot nehmen, konnten den Sack aber nicht endgültig zumachen und mussten in der Nachspielzeit sogar um den siebenten Saisonsieg bangen. Nach einem Angriff in Minute 95 über die linke Seite und einem gewonnenen Zweikampf, brachte Florian Häusler das Leder mit links im langen Eck unter. Doch kurz danach war Schluss und der zweite Julbacher Sieg im Frühjahr amtlich.

Christoph Auberger-Kochs, Sektionsleiter Union Julbach:

"Der Sieg war hochverdient, das knappe Ergebnis spiegelt den tatsächlichen Spielverlauf aber nicht wider. Denn bis auf die Anfangsphase hatten wir das Geschehen unter Kontrolle, konnten etliche Chancen aber nicht nutzen. Nach den beiden Niederlagen ist dieser Dreier ungemein wichtig und freuen uns schon auf das Derby, am nächsten Samstag, gegen Arnreit".

