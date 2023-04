Dritter Sieg in Folge! TSU Wartberg/Aist entfernt sich vom "Strich"

Details Samstag, 08. April 2023 18:34

In der 17. Runde der Bezirksliga Nord kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der Union M-TEC Arnreit und der TSU Consento Wartberg/Aist. Im Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Achtplatzierten standen vor allem die Hausherren unter Druck. Nach einer 0:1-Pleite im Hinspiel sowie nur einem Punkt aus den ersten beiden Rückrundenpartien gingen die Mannen von Neo-Trainer Gerhard Ecker auch am Karsamstag leer aus, zogen mit 0:2 den Kürzeren und hängen nach der fünften Heimniederlage weiterhin in der Abstiegszone fest. Die Wartberger hingegen sind seit geraumer Zeit stark im Aufwind, fuhren im vierten Rückrundenspiel den dritten "Dreier" ein und entfernten sich mit dem dritten Sieg in Folge vielleicht schon entscheidend vom "Strich".

Ereignisarmer erster Durchgang

Obwohl die Platzverhältnisse ordentlich waren, entwickelte sich in der M-Tec Arena eine zerfahrene Partie. Während den formstarken Gästen im Spiel nach vorne die zündenden Ideen fehlten und die Wartberger zaghaft agierten, schaltete die Ecker-Elf ab und an zwar rasch um und tauchte immer wieder gefährlich vor dem bzw. im TSU-Strafraum auf, den Abschlüssen fehlte jedoch die Präzision. Nach 45 ereignisarmen Minuten mit wenigen nennenswerten Höhepunkten ging es torlos in die Pause.

Keine klaren Chancen

Nach einer Kabinenpredigt von TSU-Coach Tomislav Proleta fanden die Gäste nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Klaffenböck etwas besser ins Spiel und erarbeiteten sich in Halbzeit zwei zunächst leichte Vorteile. Doch auch den Arnreitern war deutlich anzusehen, unbedingt einen "Dreier" einfahren zu wollen, startete die Union immer wieder gefährliche Angriffe, die Ecker-Elf war am gegnerischen Strafraum mit ihrem Latein aber zumeist am Ende. Die Wartberger stützten sich auf eine kompakte Defensive und verteidigten gut.

Wartberger Joker sticht mit dem ersten Ballkontakt

Am Beginn der Schlussviertelstunde bewies Gäste-Trainer Proleta mit der Einwechslung von David Mauß und Adam Sahin ein glückliches Händchen. Denn 60 Sekunden später stachen die Wartberger Joker. Bei einem Angriff über die linke Seite spielte Sahin einen langen Ball, Christoph Kasbauer brachte das Leder in den Rückraum und Mauß stellte mit seinem ersten Ballkontakt auf 1:0. Dieser Treffer war für die Gäste der Dosenöffner. Drei Minuten später schlug Kasbauer das Spielgerät vor den Arnreiter Kasten, der Referee erkannte bei dieser Aktion ein Handspiel und zeigte auf den Punkt - beim fälligen Elfmeter fand Sahin jedoch in Union-Schlussmann Klemens Neumüller seinen Meister. Den daraus resultierenden Corner führte Kapitän Florian Dollhäubl aus, ehe Kasbauer - nach einem Sahin-Kopfball - die Kugel zum 0:2-Endstand über die Linie drückte.

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Wenn man einen Lauf hat, gewinnt man ein derartiges Spiel. Auch wenn spielerisch enormes Potenzial vorhanden ist, war die Leistung heute nicht berauschend, hat in etlichen Aktionen neben der Kaltschäuzigkeit auch die nötige Geduld gefehlt. Dennoch konnten wir mit dem dritten Sieg in Folge drei weitere wichtige Punkte einfahren. Das war aber auch notwendig, denn nach dem Match gegen Hofkirchen sind die Top-Fünf der Tabelle unsere Gegner".

