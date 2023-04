USV St. Oswald/Freistadt stoppt Pleitenserie und schreibt in der Frühjahrs-Tabelle an

Details Sonntag, 09. April 2023 11:08

In der 17. Runde der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen dem SV Gallneukirchen und dem USV St. Oswald/Freistadt auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Fünftplatzierten durften sich die Fans beim Kräftemessen zweier Mannschaften aus der oberen Hälfte der Tabelle auf ein interessantes Match freuen. Nach vier Pleiten in Serie fand die Gästeelf von Coach Georg Pröll am Karsamstag auf die Siegerstraße zurück, drehte nach einer 1:3-Heimniederlage im Hinspiel den Spieß um, behielt am Ende mit 3:0 souverän dier Oberhand, feierte im achten Auswärtsspiel den bereits sechsten Sieg und schrieb in der Frühjahrs-Tabelle an. Die Gallneukirchener hingegen mussten binnen Wochenfrist die zweite Niederlage einstecken und rutschten in die untere Tabellenhälfte.

St. Oswalder Doppelschlag

Obwohl die Gäste nach der Pleitenserie mit einem schweren Rucksack in die Partie gingen, wusste die Pröll-Elf vor rund 200 Besuchern von Beginn an zu gefallen. Der USV fand im Britannia Park ausgezeichnet ins Spiel, attackierte hoch und dominierte über weite Strecken das Geschehen. Die Gäste hatten mehrmals die Führung vor Augen, doch während Adrian Höller mit einem Kopfball an SVG-Schlussmann Lukas Kürnsteiner scheiterte, setzte Benjamin Krempl das Leder aus aussichtsreicher Position knapp neben den Kasten. In der Endphase des ersten Durchganges belohnten sich die Kicker aus St. Oswald für den gelungenen Auftritt. Zunächst schlug Marcel Katzmair das Spielgerät über die Gallneukirchener Abwehr, Daniel Riegler nahm die Kugel geschickt mit und schob sie an Goalie Kürnsteiner vorbei. 120 Sekunden später konnte Krempl im Strafraum der Hausherren nur durch ein Foul gestoppt werden - Ales Koci verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:2-Pausenstand.

Trenda macht den Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Kettlgruber war die Heimelf von Coach Michael Mehlem um den Anschlusstreffer bemüht. Der SVG erhöhte die Schlagzahl und setzte die Gäste unter Druck, mehr als eine Cornerserie sprang für die Heimischen aber nicht heraus. Nach einer dieser Ecken hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, Gästgegoalie Rene Stütz hielt mit einer tollen Parade aber seinen Kasten sauber. Nach rund einer Stunde verpuffte der Elan der Mehlem-Elf, bekam der USV das Geschehen nun wieder unter Kontrolle. Am Beginn der Schlussviertelstunde machten die Gäste den Deckel drauf, als Marc Trenda eine Freistoßflanke von Koci einnickte. Da Riegler und der eingewechselte Jonas Oprießnig die eine oder Chance nicht nutzen konnten, blieb es beim 0:3.

Georg Pröll, Trainer USV St. Oswald/Freistadt:

"Nach dem Befreiungsschlag ist die Erleichterung riesengroß. Auch in den vergangenen Wochen waren die Leistungen in Ordnung, haben zum Teil aber überaus unglücklich agiert und sind des Öfteren an der mangelnden Chancenverwertung gescheitert. Am Samstag hat meine Mannschaft eine tolle Performance abgeliefert, sich für den starken Auftritt belohnt und die Ergebniskrise beendet. Wir haben unsere enorme Auswärtsstärke untermauert und werden jetzt versuchen, auch vor heimischer Kulisse wieder zur gewohnten Stärke zu finden".

