Union Lembach unter Neo-Trainer mit zweitem 1:1-Remis in Folge

Im einzigen Spiel der 18. Runde der Bezirksliga Nord kreuzten die Union Lembach und der SV Gallneukirchen die Klingen. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenneunten. Während die Union seit dem Trainerwechsel - Thomas Mühlparzer, der zuletzt in Kirchberg/Donau tätig war, trägt anstelle von Christian Atzgerstorfer, der weiterhin das Amt des Tormann-Trainers bekleidet, als Chef-Coach ab - ungeschlagen ist, musste der SVG in den letzten beiden Runden jeweils Niederlagen einstecken. Wie beim 3:3-Remis im Hinspiel entwickelte sich auch am Samstagnachmittag ein enges und spannendes Match, in dem mit einem 1:1-Unentschieden abermals die Punkte geteilt wurden. Die Lembacher sammelten in den letzten vier Partien acht Zähler, verzeichnen aber binnen Wochenfrist das zweite 1:1-Remis.

Hausherren mit früher Führung - SVG-Kapitän gleicht aus

Bei akzeptablen Platzverhältnissen bekamen rund 200 Besucher zunächst starke Hausherren zu sehen. Die Mühlparzer-Elf war sofort gut im Spiel und durfte sich nach nur acht Minuten über die Führung freuen. Fabian Lohr schickte mit einem Lochpass Jakob Pechmann auf die Reise, der 24-jährige Angreifer bewahrte vor Gästegoalie Lukas Kürnsteiner die Ruhe und stellte auf 1:0. Die von Trainer Michael Mehlem gut eingestellten Gäste ließen sich vom Gegentor nicht beirren, agierten taktisch überaus geschickt und wussten fortan zu gefallen. Nach einer halben Stunde machte der SVG den Rückstand wett, als Michael Schinagl mit einem weiten Pass in Szene gesetzt wurde, der Kapitän nicht lange fackelte, am rechten Strafraumeck abzog und der Ball via linker Innenstange den Weg ins Tor fand. Nach dem Ausgleich fanden beide Teams die eine oder andere Möglichkeit vor, bis zur Pause blieb es aber beim 1:1.

Starker Goalie sichert Mehlem-Elf einen Punkt

Auch im zweiten Durchgang verzeichneten die Heimischen den besseren Start, kombinierten sich nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kraml immer wieder ansehnlich nach vorne und kreierten auch ein, zwei gute Chancen. Bei der besten davon parierte SVG-Schlussmann Kürnsteiner einen Lohr-Schuss. Nach rund einer Stunde verlief das Spiel wieder ausgeglichen, mit leichten Vorteilen der Lembacher. Trotz strömenden Regens und inzwischen tiefen Bodens bekamen die Zuschauer ein intensives und spannendes Match zu sehen. In der Schlussphase intensivierten die Hausherren ihre Offensivbemühungen und suchten die Entscheidung, Gallneukirchens ausgezeichneter Torwart hielt für die Gäste aber den Punkt fest. So fischte Kürnsteiner nach einem Schuss des ebenerst eingewechselten Julian Weidinger die Kugel aus dem kurzen Eck. In Minute 93 machte der Goalie auch den Lembacher Matchball zunichte, als die 22-jährige Nummer eins einen Kopfball des ebenfalls neu ins Spiel gebrachten Simon Dolhai parierte.

Robert Dietl, Obmann Union Lembach:

"Ein Kompliment an beide Mannschaften, die trotz widrigen äußeren Bedingungen den Zuschauern ein rassiges und spannendes Match geboten haben. Auch wenn die Gallneukirchener sich gut präsentiert haben und ein starker Gegner waren, hatten wir ein Chancenplus und waren dem Sieg etwas näher".

