Kampfstarke Mehlem-Elf knöpft UFC Eferding Punkt ab

Zum Auftakt der 19. Runde der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen dem SV Gallneukirchen und dem UFC Eferding auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Zweitplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Zwei Wochen nach der ersten Rückrundenniederlage (in Vorderweißenbach) wollte die Gästeelf von Trainer Christoph Hiesl wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und ging im Britannia Park auch zwei Mal in Führung, am Ende mussten sich die Eferdinger jedoch mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Die Mehlem-Elf hingegen wartet zwar seit bereits vier Runden vergeblich auf einen "Dreier", sechs Tage nach einem Remis in Lembach knöpfte der SVG aber auch am Freitagabend einem Team aus dem Spitzenfeld der Tabelle einen Punkt ab.

Eferdinger Führungstreffer beantwortet Mehlem-Elf postwendend mit dem Ausgleich

Vor rund 250 Besuchern übernahmen die favorisierten Gäste sofort das Kommando und bestimmten das Geschehen. Nach einer Viertelstunde schlugen die Eferdinger aus ihrem dominanten Auftritt Kapital - nach einem Angriff über die rechte Seite konnte SVG-Schlussmann Lukas Kürnsteiner einen Schuss zunächst parieren, ehe Silvio Hemmelmayr im zweiten Versuch erfolgreich war. Doch die ersatzgeschwächten Gallneukirchener - Coach Michael Mehlem musste in der Offensive einige Stammkräfte vorgeben - gaben nur 120 Sekunden später darauf die passende Antwort. Innenverteidiger Rene Rosenthaler setzte mit einem Pass in die Tiefe Markus Beneder in Szene und der 28-Jährige gab Gästegoalie Philipp Bolda das Nachsehen. Nach dem Ausgleich fanden die Hausherren zusehends besser ins Spiel und kontrollierten über weite Strecken das Geschehen, wenngleich die Hiesl-Elf mehr Ballbesitz verzeichnete. Nach der einen oder anderen Halbchance auf beiden Seiten ging es nach 45 Minuten mit 1:1 in die Pause.

Akpadzi bringt Favoriten abermals in Front - Gallneukirchener Joker sticht

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Haliti hätte der SVG das Spiel beinahe gedreht, nach einem Angriff über die linke Seite knallte Beneder das Leder jedoch über den Eferdinger Kasten. Im Gegenzug zappelte das Spielgerät in den Maschen - einen Freistoß der Gäste konnte der SVG nicht entscheidend klären, ehe Teddy Akpadzi aus rund 20 Metern abzog und die Kugel im langen Eck versenkte. Nachdem die Gallneukirchener zum zweiten Mal an diesem Abend in Rückstand geraten waren, bewiesen die Heimischen tolle Moral, kämpften sich zurück ins Spiel, weshalb die Zuschauer fortan ein überaus interessantes und offenes Match zu sehen bekamen. Am Beginn der Schlussviertelstunde brandete im Britannia Park abermals jubel auf, als Oliver Penzenleitner auf der linken Seite einen Stangplass schlug, UFC-Keeper Bolda der Ball durchrutschte und der ebenerst eingewechselte Lukas Pleiner das Leder über die Linie drückte. In der restlichen Spielzeit waren die Gäste um den erneuten Führungstreffer bemüht und wollten die Partie unbedingt gewinnen, einen Matchball konnte sich der Tabellenzweite aber nicht erarbeiten, weshalb sich am Ergebnis nichts änderte und mit einem 2:2-Unentschieden die Punkte geteilt wurden.

Joachim Sommer, Co-Trainer SV Gallneukirchen:

"Wie am vergangenen Wochenende hat unsere Mannschaft auch am Freitag tolle Moral bewiesen, erneut einen Rückstand wettgemacht und nach einem Remis in Lembach auch den starken Eferdingern einen Punkt abgeknöpft. Aufgrund de großartigen kämpferischen Leistung haben wir uns das Unentschieden verdient und sind am richtigen Weg. In den kommenden Wochen erwarten uns einige direkte Duelle, in denen wir entsprechend punkten bzw. uns von der gefährlichen Zone fernhalten wollen".

