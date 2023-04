Überraschung in Katsdorf! TSU Wartberg/Aist setzt Siegesserie gegen Tabellenführer fort

Details Sonntag, 23. April 2023 11:28

In der Bezirksliga Nord stand am 19. Spieltag mit der Begegnung zwischen der Union Katsdorf und der TSU Consento Wartberg/Aist ein knackiges Derby auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Siebenten war die Hasanovic-Elf zu favorisieren, zumal die Union auf eigener Anlage in dieser Saison noch ungeschlagen ist und von den neun bisherigen Heimspielen acht gewinnen konnte. Der Ligaprimus war jedoch gewarnt, zumal die Wartberger nach drei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie gingen. Zwei Wochen nach einer 0:2-Pleite bei Schlusslicht Altenberg standen die Katsdorfer auch am Samstagnachmittag mit leeren Händen da, zogen mit 0:1 den Kürzeren und mussten die zweite Niederlage in Folge einstecken. Die Mannen von Trainer Tomislav Proleta hingegen setzten ihren Höhenflug fort und schlugen mit dem vierten "Dreier" in Serie das Abstiegsgespenst endgültig in die Flucht.

Starke Proleta-Elf, aber Tabellenführer mit den besseren Chancen

Rund 450 Besucher bekamen von Beginn ein ein rassiges Derby zu sehen. Mit der Siegesserie im Rücken gingen die Gäste in der Lettner-Fiedler Arena mit breiter Brust ans Werk, die Proleta-Elf war zunächst aber nur bei Standards gefährlich. So brachten die Wartberger bei einer Cornerserie den Ball in aussichtsreicher Position mehrmals nicht im Kasten unter. Die TSU war in Halbzeit eins optisch überlegen, die besseren Chancen fand jedoch der Tabellenführer vor. Die beste Möglichkeit der Katsdorfer konnte Fabian Schimböck, der für den verletzten Torjäger Dusan Zuza in die Bresche springen musste, aber nicht nutzen. Bei einem Distanzschuss stellte Wartbergs Schlussmann sein Können unter Beweis, als Mario Hofer das Leder gerade noch über die Latte lenkte. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Gästegoalie Hofer hält mit tollen Paraden seinen Kasten sauber

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterreither bekamen die Zuschauer ein umkämpftes und offenes Derby zu sehen. In Halbzeit zwei verzeichnete die Heimelf von Coach Samir Hasanovic mehr Ballbesitz, das Geschehen spielte sich zumeist jedoch zwischen den beiden Strafräumen ab. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatte der Tabellenführer seine beste Phase und zwei Mal die Führung vor Augen. Nach einem feinen Pass lief der eingewechselte Janik Stiftinger auf das TSU-Gehäuse zu, Keeper Hofer verhinderte jedoch mit einer tollen Fußabwehr das 1:0. 60 Sekunden später hatten die heimischen Fans den Torschrei abermals auf den Lippen, doch wieder war es Wartbergs Torwart, der einen Kopfball aus dem Eck fischte.

Wartberger Joker stechen

Die Proleta-Elf ließ sich von den dicken Chancen des Tabellenführers nicht beeindrucken, ging in den Schlussminuten konzentriert ans Werk und brachte die nötige Geduld auf. Als es bereits nach einer Nullnummer aussah, stachen in Minute 86 zwei TSU-Joker. Der ebenerst eingewechselte Manuel Janko schlug auf der rechten Seite eine präzise Flanke, der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Florian Wagner kam vor Union-Schlussmann Dominik Eder und einem Verteidiger an den Ball und beförderte die Kugel in die Maschen. Danach verteidigten die Wartberger konsequent, brachten den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und durften sich über den vierten Sieg in Folge freuen.

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"In der ersten Halbzeit hatte meine Mannschaft mehr vom Spiel, nach der Pause war der Tabellenführer etwas stärker, demzufolge wäre in einem packenden Match ein Unentschieden gerecht gewesen. Doch wenn es gut läuft, gewinnt man eben eine derart enge Partie. Mein Team war 90 Minuten lang ruhig und geduldig und hat immer wieder Nadelstiche gesetzt. Mit diesem Sieg ist das Thema Abstiegskampf erledigt und können uns nun neue Ziele setzen".

