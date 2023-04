Zweiter Sieg in Folge! USV St. Oswald/Freistadt schielt auf den Relegationsplatz

Details Montag, 24. April 2023 10:24

In der 19. Runde der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der Union Steinprofis Oepping und dem USV St. Oswald/Freistadt auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenachten und dem Fünftplatzierten durften sich die Zuschauer - wie beim 2:2-Remis im Hinspiel - auf ein interessantes Match freuen. Nach vier Pleiten am Stück fand die Gästeelf von Trainer Georg Pröll am Oster-Wochende wieder in die Spur, feierte am Sonntagnachmittag mit einem 4:1-Erfolg den zweiten Sieg am Stück und ist nach dem bereits siebenten "Dreier" im neunten Auswärtsspiel vom möglichen Relegationsplatz nur noch durch vier Punkte getrennt. Die Oeppinger hingegen mussten trotz einer vor allem in der zweiten Halbzeit starken Performance die fünfte Heimniederlage einstecken.

Pröll-Elf mit komfortabler 3:0-Führung

Nach nur vier Minuten wusste der USV seine erste Chance zu nutzen, als Filip Rezac nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Fortan bekamen rund 250 Besucher im Sportpark ein intensives Match zu sehen. In Minute 20 schlug die Pröll-Elf abermals zu - nach einem Angriff über die rechte Seite nickte Adrian Höller eine Flanke von Benjamin Krempl ein. Eine Viertelstunde später schien die Messe gelesen, als Nico Aglas im Oeppinger Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, das 21-jährige St. Oswalder Eigengewächs sich die Kugel schnappte und den fälligen Elfmeter verwandelte. Kurz vor der Pause keimte bei den Hausherren wieder Hoffnung auf. Kevin Rachinger zog an der Strafraumgrenze ab, der Ball wurde abgelenkt und schlug zum 1:3-Halbzeitstand im USV-Kasten ein.

Bärenstarke Oeppinger finden in USV-Keeper Stütz ihren Meister

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Leonhartsberger bekamen die Zuschauer ein komplett anderes Bild zu sehen. Nach dem 16. Saisontreffer von Rachinger witterte die Heimelf von Coach Rene Beham Morgenluft und dominierte im zweiten Durchgang das Geschehen. Die Gäste kämpften beherzt, doch die Oeppinger machten ordentlich Dampf und erarbeiteten sich Chance um Chance. Die Union drängte auf den Anschlusstreffer und war drauf und dran, das Spiel zu drehen, der bärenstarke USV-Schlussmann Rene Stütz machte jedoch vier Top-Chancen zunichte und hielt in Halbzeit zwei mit sensationellen Paraden seinen Kasten sauber und die Führung der Gäste fest. Die Beham-Elf ließ bis zum Schluss nicht locker, lief in Minute 90 dem USV aber ins offene Messer. Die Gäste fuhren einen Konter, den abermals Aglas, nach einer Hereingabe von Rezac, zum 1:4-Endstand erfolgreich abschloss.

Philipp Müller, Sportlicher Leiter USV St. Oswald/Freistadt:

"Am Beginn der Rückrunde fehlte uns das nötige Quäntchen Glück, seit Ostern läuft es wieder passabel. Aufgrund der ersten Halbzeit konnten wir einen verdienten Sieg feiern, nach der Pause hätte das Spiel aber auch kippen können. Zum einen hat unsere Mannschaft toll gekämpft, und zum anderen hat Torwart Stütz die Führung und letztendlich den Sieg festgehalten. Mit diesem Dreier sind wir wieder gut dabei und vom möglichen Relegationsplatz nicht allzu weit entfernt. Ich denke, dass die Meisterschaft bis zum Schluss spannend bleibt und für einige Teams viel möglich ist".

