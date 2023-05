"Big Points"! Union Arnreit feiert unter Neo-Trainer ersten Sieg

Details Montag, 01. Mai 2023 10:22

Am 20. Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der Union Wippro Vorderweißenbach und der Union M-TEC Arnreit auf dem Programm. Im Duell zwischen zwei Tabellennachbarn am "Strich" ging es um "Big Points". Nach einem 3:1-Auswärtserfolg im Hinspiel hatten die Mannen von Coach Andreas Prammer die große Chance, mit einem weiteren "Dreier" einen riesen Schritt Richtung Klassenerhalt zu setzen. Doch die Vorderweißenbacher verschliefen am Sonntagnachmittag die Anfangsphase, mussten sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben und müssen nach der zweiten Heimpleite in Folge um den Ligaverbleib weiterhin zittern. Die Kicker aus Arnreit hingegen gaben nach im Frühjahr bislang nur einen einzigen ergatterten Punkt ein kräftiges Lebenszeichen und feierten unter Neo-Trainer Gerhard Ecker, der im Winter die Verantwortung übernommen hatte, den ersten Sieg.

Gäste mit Blitzstart

Vor rund 200 Besuchern verschlief die Prammer-Elf die Anfangsphase komplett und verteilte zudem Geschenke. Nach fünf Minuten spielte Linksverteidiger Mario Meindl den Ball ins Zentrum, dort stand jedoch Kevin Aiglstorfer, Arnreits Angreifer ließ sich nicht zwei Mal bitten und stellte auf 0:1. Drei Minuten später beging Kapitän Sebastian Barth im eigenen Strafraum ein unnötiges Foul - Michael Furtmüller ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach den beiden Gegentoren waren die Vorderweißenbacher geschockt und dementsprechend verunsichert. Mit zunehmender Spieldauer kreierten die Hausherren jedoch die eine oder andere Chance, Philipp Haiböck und Florian Watzinger konnten das Leder in aussichtsreicher Position aber nicht versenken. Somit blieb es bis zur Pause beim 0:2.

Kevin Aiglstorfer schnürt Doppelpack

Die Prammer-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen und war nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterreither auch spielbestimmend, die Heimischen agierten aber auch nach der Pause zunächst nicht wirklich zwingend. Nach 65 Minuten war in der Wippro-Arena die Messe vermeintlich gelesen, als Kevin Aiglstorfer freistehend an den Ball kam und das 31-jährige Arnreiter Eigengewächs mit seinem fünften Saisontreffer auf 0:3 stellte. Nach dem dritten Gegentor zeigten die Vorderweißenbacher Moral und steckten die Köpfe nicht in den Sand.

Vorderweißenbacher Doppelschlag

Nachdem Pavel Svoboda einen Kopfball aus kurzer Distanz über die Latte gesetzt hatte, machte die Prammer-Elf am Beginn der Schlussviertelstunde das Spiel wieder spannend. Zunächst verwertete Haiböck einen Stanglpass. Fünf Minuten später legte der kurz zuvor eingewechselte Wendelin Wolfmayr, der nach einem Kreuzbandriss sein Comeback feierte, mit der Brust ab und Watzinger stellte auf 2:3. Danach ging es munter hin und her. Die Gäste hätten im Konter den Sack zumachen, die Vorderweißenbacher aber auch ausgleichen können. Da Watzinger nach einem Zuspiel von Wolfmayr die Kugel knapp neben die Stange setzte, blieb es beim 2:3.

Harald Birngruber, Sektionsleiter Union Vorderweißenbach:

"Mit einem Sieg hätten wir im Abstiegskampf alles klar machen können, haben diese große Chance aber vertan und das Spiel schon in der Anfangsphase verloren. Diese Niederlage ist extrem bitter und müssen um den Klassenerhalt weiterhin zittern. Am kommenden Freitag erwartet uns in Freistadt eine ungemein schwierige Aufgabe, sind im Duell mit dem Aufstiegsaspiranten krasser Außenseiter und haben demnach nichts zu verlieren".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei