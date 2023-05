Union Altenberg wahrt mit Sieg in Kellerderby Chance auf Klassenerhalt

Details Samstag, 06. Mai 2023 11:12

In der Bezirksliga Nord ging es am 21. Spieltag in der Begegnung zwischen der DSG Sportunion Altenberg und der Union Agora Königswiesen für beide Mannschaften um "lebenswichtige" Punkte. In einem klassischen Kellerderby zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten wurden im Waldstadion "big points" verteilt. Trotz der letztwöchigen Niederlage in Eferding zeigt beim amtierenden Vizemeister der Pfeil seit geraumer Zeit vorsichtig nach oben. Am Freitagabend konnten die Mannen von Neo-Trainer Mario Jaksch den Aufwärtstrend mit einem hauchdünnen 1:0-Erfolg bestätigen und mit dem zweiten Sieg im Frühjahr die Chance auf den Klassenerhalt wahren. Die Königswiesener hingegen gingen nach einem 3:1-Heimsieg im Hinspiel im zweiten Kräftemessen leer aus und blicken nach der fünften Pleite in Serie dem Abstiegsgespenst weiterhin tief in die Augen.

Früher Altenberger Aluminiumtreffer

Kaum hatte Schiedsrichterin Baier, die trotz vielen Zweikämpfen und Fouls dieses "Sechs-Punkte-Spiel" umsichtig leitete, das Match angepfiffen, hatten die heimischen Fans unter den rund 350 Besuchern den Torschrei schon auf den Lippen - nach dem ersten Altenberger Angriff und einer Ecke, traf Kapitän Simon Mayr aber nur die Stange. Es entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene und umkämpfte Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Bei der besten Einschussgelegenheit der Jaksch-Elf scheiterte Matthäus Gierlinger an Gästegoalie Florian Lesterl. Nach rund 20 Minuten intensivierten die bis zu diesem Zeitpunkt tiefstehenden Gäste ihre Offensivbemühungen, das Team von Neo-Coach Daniel Windner konnte in Halbzeit eins aber nur einmal Torgefahr erzeugen, bei einem vielversprechenden Königswiesener Angriff entschied die Unparteiische jedoch auf Abseits. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Umkämpftes Match

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild und zwei bemühte, aufgrund der prekären Tabellensituation jedoch verunsicherte Mannschaften zu sehen. Auch in Durchgang zwei begegneten sich die Teams mit offenem Visier, hüben wie drüben konnten aber kaum klare Chancen kreiert werden. Einmal hatte der amtierende Vizemeister die Führung vor Augen, nach einem Stanglpass von Gierlinger traf Sebastian Hahn den Ball aber nicht richtig, weshalb Königswiesen-Schlussmann Lesterl die brenzlige Situation bereinigen konnte.

17-jähriger Linksfuß entscheidet das Kellerderby

Als sich die Zuschauer bereits mit einer möglichen Nullnummer vertraut machten, brandete im Stadion in Minute 80 Jubel auf. Nach einerm Lochpass von Mayr marschierte der früh für den verletzten Fabian Pühringer (Muskelfaserriss) eingewechselte Wolfgang Wolkerstorfer von der linken Seite in der Strafraum, der 17-jährige Linksfuß bewahrte die Ruhe und setzte die Kugel ins kurze Eck. Nach diesem Treffer setzte die Windner-Elf zu einer Schlussoffensive an und drängte auf den Ausgleich, die Gäste taten sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Bei der besten Möglichkeit der Königswiesener strich der Ball - nach einem Freistoß an der Strafraumgrenze - über die Latte. Kurz danach war Schluss und der erst dritte Saisonsieg der Union Altenberg amtlich.

Mario Jaksch, Trainer DSG Sportunion Altenberg:

"Wir haben gewusst, dass es unsere vermutlich letzte Chance auf den Klassenerhalt ist und uns alles andere als ein Dreier nicht weiterhelfen kann. Wir konnten unser Vorhaben realisieren, dementsprechend groß ist die Freude darüber. Auch wenn wir mit sieben gesammelten Punkten aus den letzten vier Partien im Aufwind sind, stehen wir nach wie vor am Ende der Tabelle. Am nächsten Samstag erwartet uns die nächste schwierige Aufgabe, um die Chance auf den Ligaverbleib am Leben zu halten, müssen wir im Auswärtsspiel gegen Julbach unbedingt punkten".

