Formstarke Wiesinger-Elf beendet St. Oswalder Siegesserie

Details Sonntag, 07. Mai 2023 13:29

In der Bezirksliga Nord kam es am 21. Spieltag zum Kräftemessen zwischen der TSU Hofkirchen/M. und dem USV St. Oswald/Freistadt. Im Duell zwischen dem Tabellenzehnten und dem Drittplatzierten waren die Gäste zu favorisieren, zumal die Pröll-Elf nach drei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie ging. Doch auch die Mannen von Coach Peter Wiesinger sind seit geraumer Zeit im Aufwind und wollten acht Tage nach einem Remis bei Tabellenführer Katsdorf gegen einen weiteren Aufstiegsaspiranten punkten. Nach einer 1:2-Pleite im Hinspiel konnte die TSU am Samstagnachmittag ihr Vorhaben mit einem 2:1-Erfolg realisieren und steht nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen vor dem Klassenerhalt. Die in der Fremde ungemein starken St. Oswalder hingegen mussten nach bereits sieben Auswärtssiegen die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Hausherren mit früher Führung - USV-Torjäger gleicht aus

Obwohl die Hausherren zwei Akteure vorgeben mussten - Lukas Anreiter fehlte aus privaten Gründen, Alexander Höglinger musste eine Gelbsperre absitzen - nahm die Wiesinger-Elf den Rückenwind vom Punktgewinn in Katsdorf mit und fand gut ins Spiel. Nach einer knappen Viertelstunde durften sich die heimischen Fans unter den rund 200 Besuchern über den Führungstreffer freuen, als die TSU geschickt nach vorne spielte, Kapitän Fabian Mairhofer einen feinen Pass schlug und Marc Höllinger mit einem trockenen Abschluss auf 1:0 stellte. Das Gegentor war für Gäste der Weckruf. In Minute 25 machte das Team von Trainer Georg Pröll den Rückstand wett - Ales Koci führte aus halbrechter Position einen Freistoß aus, Torjäger Filip Rezac stand goldrichtig und glich mit seinem 14. Saisontreffer aus. In der Folge war der USV vor allem bei Standards gefährlich, die Hofkirchener kreierten jedoch die besseren Chancen. Da der ebenerst eingewechselte Philipp Plakolb den Ball aus aussichtsreicher Position neben den Kasten setzte, blieb es bis zur Pause beim 1:1.

Strittiger Elfmeter bringt die Entscheidung

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Hofkirchener Treffer. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fölser waren fünf Minuten gespielt, als Oliver Witti von der rechten Seite zur Mitte zog und an der Strafraumgrenze zu Fall kam. Bei dieser Aktion erkannte der Unparteiische ein Foul und sah den Tatort zudem im Strafraum - Kapitän Mairhofer ließ sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte den strittigen Elfmeter. Danach ließ die Pröll-Elf nichts unversucht, das Blatt zu wenden, mit spielerischen Mitteln kamen die Gäste aber nicht zum Efolg. Während sich der USV vergeblich um den Ausgleich bemühte, fanden die Hofkirchener den einen oder anderen Matchball vor. Da Höllinger, Witti, Plakolb und Tamas Sarközi gute Chancen nicht nutzen konnten, musste die Wiesinger-Elf bis zum Schluss um den "Dreier" zittern, die TSU brachte die hauchdünne Führung aber ins Ziel.

Martin Pirkelbauer, Sportlicher Leiter TSU Hofkirchen/M.:

"Wir hatten ein klares Chancenplus, demzufolge war der Sieg verdient. Nach den ansprechenden Leistungen in den letzten Spielen hat unsere Mannschaft erneut eine Top-Performance abgeliefert und den Aufwärtstrend bestätigt. Auch wenn wir vermutlich noch einen Sieg benötigen, ist der Klassenerhalt mehr oder weniger in trockenen Tüchern".

