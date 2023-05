Bestes Team im Frühjahr! Bärenstarke Proleta-Elf fährt in Eferding nächsten "Dreier" ein

Details Samstag, 13. Mai 2023 10:28

Zum Auftakt der 22. Runde der Bezirksliga Nord stand das überaus interessante Kräftemessen zwischen dem UFC Eferding und der TSU Consento Wartberg/Aist auf dem Programm. Im Duell der beiden besten Teams im Frühjahr ging es vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte. Nach zwei Siegen am Stück wollten die Mannen von Trainer Christoph Hiesl einen "Dreier" nachlegen und im Titelkampf weiterhin mitmischen. Nach einem 3:1-Auswärtserfolg im Hinspiel zog der UFC am Freitagabend jedoch mit 1:2 den Kürzeren und musste mit der zweiten Heimpleite einen herben Dämpfer einstecken. Die "Mannschaft der Stunde" hingegen setzte ihren beeindruckenden Lauf in der Maier & Stelzer Arena fort und lacht nach dem sechsten Sieg in den letzten sieben Partien von der Spitze der Frühjahrs-Tabelle.

Gäste mit früher Führung - Hemmelmayr gleicht per Elfmeter aus

Vor rund 200 Besuchern übernahm der Aufstiegsaspirant sofort das Kommando und machte von Beginn ordentlich Dampf. Die Gästeelf von Coach Tomislav Proleta überstand jedoch die Eferdinger Drangperiode und hatte nach einer Viertelstunde die Nase plötzlich vorne. Nach einer Ecke von Florian Wagner wurde ein Kopfball von Harald Fragner geblockt, ehe Kapitän Florian Dollhäubl nach einem Gestochere auf 0:1 stellte. Mit der Führung im Rücken wussten die Gäste zu gefallen, dem Spiel der Wartberger fehlte zunächst jedoch die nötige Präzision. Die Hiesl-Elf verzeichnete mehr Ballbesitz, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Beinahe hätte die TSU ein Tor nachgelegt, nach einem sehenswerten Angriff über mehre Stationen und einer Flanke von Dolllhäubl, setzte der freistehende Manuel Janko das Leder jedoch knapp neben den Eferdinger Kasten. Als es bereits nach einer knappen Wartberger Pausen-Führung aussah, beging TSU-Akteur Maximilian Wögerer im eigenen Strafraum ein Foul - Silvio Hemmelmayr verwandelte den fälligen Elfmeter in der Nachspielzeit zum 1:1-Halbzeitstand.

Entscheidung nach einer Stunde

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Barucic bekamen die Zuschauer zunächst ein zerfahrenes Spiel zu sehen, war die Anfangsphase des zweiten Durchgangs geprägt von vielen Zweikämpfen und Fouls. Die Proleta-Elf stützte sich auf eine kompakte Defensive und durfte sich nach einer Stunde zum zweiten Mal an diesem Abend über eine Führung freuen. Nach einer erneuten Wagner-Ecke und einem Janko-Kopfball legte Dollhäubl das Spielgerät uneigennützig quer und Paul Schmollmüller stellte mit einem satten Schuss auf 1:2. In der Folge setzte die Hiesl-Elf alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden, dem Spiel der Eferdinger fehlten im letzten Drittel aber die zündenden Ideen. Die Gäste verteidigten leidenschaftlich und waren zudem im Konter der Entscheidung näher, als der UFC dem Ausgleich. Während Wagner nach einer weiten Flanke in aussichtsreicher Position den Ball nicht im Gehäuse der Heimischen unterbringen konnte, brachte der alleine auf das Tor zulaufende Christoph Kasbauer die Kugel nicht an UFC-Schlussmann Philipp Bolda vorbei. Das Match bilieb bis zum Schluss spannend, die Proleta-Elf behauptete aber die hauchdünne Führung und durfte sich am Ende über den bereits sechsten Sieg in der Rückrunde freuen.

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Da meine Mannschaft mit einer unglaublichen Leidenschaft agiert hat, war der Sieg verdient. Wir konnten unsere tollen Lauf fortsetzen, nach dem Sieg in Katsdorf auch den Tabellenzweiten schlagen und sind überaus stolz darauf, dass wir aktuell die Frühjahrs-Tabelle anführen. Es passt derzeit alles und wollen in der Englischen Woche - in Hofkirchen und gegen Königswiesen - Punkte nachlegen."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei