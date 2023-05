Packendes Derby! Union Julbach entführt drei Punkte aus Oepping

Details Samstag, 20. Mai 2023 19:43

In der Bezirksliga Nord stand am 23. Spieltag mit der Begegnung zwischen der Union Steinprofis Oepping und der Union Thaller Fassaden Julbach ein Derby auf dem Programm. Nach einem 2:1-Erfolg der Gäste im Hinspiel war im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Sechsten auch am Samstagnachmittag ein enges Match zu erwarten. Drei Tage nach einer 1:2-Niederlage bei Tabellenführer Katsdorf zogen die Mannen von Erfolgstrainer Rene Beham mit 2:3 erneut knapp den Kürzeren und mussten im vorletzten Heimspiel der Saison die bereits siebente Niederlage einstecken. Die Julbacher hingegen fanden nach der letztwöchigen Heimpleite gegen Altenberg wieder in die Spur und machten in der Rückrunde das halbe Dutzend an Siegen voll.

Gäste in rassigem Match mit früher Führung

Im Sportpark bekamen rund 300 Besucher von Beginn ein ein rassiges und umkämpftes Match zu sehen, in dem sich die Mannschaften mit offenem Visier begegneten und das Derby unbedingt gewinnen wollten. Nach zehn Minuten hatte die Gästeelf von Coach Thomas Boxleitner die Nase vorne, als Fabian Pils den Ball eroberte und Jakob Lauss ideal in Szene setzte, der Angreifer bewahrte die Ruhe und setzte das Leder ins kurze Eck. Fünf Minuten später hatten die Gäste den nächsten Treffer vor Augen, alleine vor dem Julbacher Gehäuse scheiterte Michael Kasper jedoch am glänzend reagierenden Schlussmann Thomas Schörgenhuber. Danach ging es munter hin und her mit Chancen hüben wie drüben. Einmal hatten die Julbacher Glück, als Tobias Hofer nach einer Flanke den Ball mit dem Schienbein an die Stange lenkte. In Minute 40 verzeichneten auch die Gäste einen Aluminiumtreffer - nach einem gefühlvollen Freistoß von Kapitän Florian Stadlbauer klatschte das Spielgerät an den Pfosten. Wenig später ging es mit einer knappen Führung der Boxleitner-Elf in die Kabinen.

Beham-Elf macht 0:2-Rückstand wett

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Julbacher Treffer. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Acikgöz waren sieben Minuten gespielt, als Lauss nach einem Einwurf sich energisch durchsetzte und einen Stanglpass schlug, den Manuel Brandstätter verwertete. Trotz des klaren Rückstandes steckte die Beham-Elf nicht auf und machte in der Folge ordentlich Dampf. Mitte der zweiten Halbzeit wurden die Bemühungen der Oeppinger belohnt. Nach einem weiten Ball wurde Andreas Magauer von Gästegoalie Daniel Buchmaier von den Beinen geholt - Kapitän Michael Schaubmayr verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach dem Anschlusstreffer ließen die Hausherren nicht locker, setzten energisch nach und machten am Beginn der Schlussviertelstunde den Rückstand wett. Nach einer Ecke stand der ebenerst eingewechselte Maximilian Pichler goldrichtig und köpfte die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen.

Julbacher Joker sticht

In der restlichen Spielzeit stand das packende Derby auf Messers Schneide, gaben sich beide Teams mit einem Punkt nicht zufrieden. In Minute 84 durften sich die Gäste über die erneute Führung freuen, als auch ein Julbacher Joker stach. Eine Flanke des eingewechselten Stefan Gahleitner überraschte Keeper Schörgenhuber, sodass der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Joachim Auberger keine Mühe hatte, das Leder zu versenken. Die Heimischen gaben sich noch nicht geschlagen und warfen alles nach vorne, die Boxleitner-Elf ließ sich die Butter aber kein zweites Mal vom Brot nehmen und hätte den Sack vorzeitig zumachen können. Doch während Gahleitner an der Latte scheiterte, fand Lauss alleine vor dem Oeppinger Kasten in Goalie Schörgenhuber seinen Meister. Somit blieb es beim 2:3, nahm die Union Julbach drei Punkte mit auf den Heimweg.

Helmut Barth, Sportlicher Leiter Union Julbach:

"Aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg verdient, zudem hatten wir in Summe die klareren Chancen. Aber auch ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen, zumal die Oeppinger in einem rassigen Match ein starker Gegner waren. Nach diesem Erfolg wollen wir uns auch in den restlichen Spielen ordentlich präsentieren und die Saison positiv beenden".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei