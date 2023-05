Entscheidung vertagt! UFC Eferding lässt Tabellenführer keine Chance und ist im Titelkampf in Lauerstellung

Details Freitag, 26. Mai 2023 21:19

In der Bezirksliga Nord empfing der UFC Eferding die Union Katsdorf zum "Kracher" der 24. Runde. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenführer hätte am Freitagabend die Entscheidung im Titelkampf fallen können. Denn nach einem 3:1-Erfolg im Hinspiel hätte die Gästeelf von Coach Samir Hasanovic bereits mit einem Unentschieden den Sack zumachen und die sofortige Rückkehr in die Landesliga unter Dach und Fach bringen können. Doch der Ligaprimus zog mit 1:3 den Kürzeren und muss nach der zweiten Niederlage binnen Wochenfrist um den Meistertitel bangen. Die Eferdinger hingegen fanden sechs Tage nach einer 2:3-Pleite in Hofkirchen wieder auf die Siegerstraße zurück, minimierten im letzten Heimspiel der Saison mit dem zehnten "Dreier" den Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte und sind im Titelkampf wieder im Rennen.

Hiesl-Elf mit Blitzstart - UFC mit komfortabler 3:0-Führung

In der Maier & Stelzer Arena durften sich die heimischen Fans unter den rund 300 Besuchern nach nur vier Minuten über den Führungstreffer freuen. Nach einem weiten Ball von der linken Seite stand Silvio Hemmelmayr goldrichtig und versenkte die Kugel trocken zum 1:0. Mit der Führung im Rücken bestimmte die Hiesl-Elf das Geschehen. Die Gäste wussten auf das Gegentor keine Antwort und taten sich schwer, ins Spiel zu finden. In der Offensive konnten die Katsdorfer das Fehlen von Torjäger Dusan Zuza, der eine Rot-Sperre absitzen musste, nicht kompensieren. Nach 20 Minuten brandete in der Arena wieder Jubel auf, als Dominic Hanisch auf der rechten Seite durchmarschierte und einen Stanglpass schlug, den Teddy Akpadzi verwertete. Die Hausherren blieben am Drücker, spielten weiterhin nach vorne und erzwangen kurz vor der Pause die Vorentscheidung. Die Eferdinger starteten im Zentrum einen Angriff, Alexander Meister schaute auf, zog aus rund 20 Metern ab und setzte das Leder mit einem überlegten Flachschuss zum 3:0-Halbzeitstand ins linke Eck.

Tabellenführer gelingt kurz vor Schluss ungemein wichtiger Ehrentreffer

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Aichner bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Der Tabellenführer intensivierte im zweiten Durchgang seine Offensivbemühungen und war in Durchgang zwei wesentlich besser im Spiel, die Hasanovic-Elf agierte aber auch nach der Pause nicht zwingend und tat sich schwer, Chancen zu kreieren. Die Hausherren waren darauf bedacht, das Ergebnis zu verwalten, standen nun etwas tiefer und verteidigten gut. Der UFC hatte das überaus faire Spiel unter Kontrolle, drei Minuten vor dem Ende musste Schlussmann Philipp Bolda dann aber doch hinter sich greifen. Marco Zeller wurde ideal in Szene gesetzt, die Neuerwerbung aus Hofkirchen schob den Ball an Goalie Bolda vorbei und erzielte für die Gäste einen möglicherweise meisterschaftsentscheidenden Treffer. Denn mit dem Tor zum 3:1-Endstand konnte die Union das direkte Duell ausgeglichen gestalten und weist vor den letzten beiden Runden die etwas bessere Tordifferenz auf.

Jürgen Sageder, Sportlicher Leiter UFC Eferding:

"Auch wenn das Gegentor schmerzt und kurz davor waren, das direkte Duell für uns zu entscheiden, hat die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit eine tolle Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Mit diesem Dreier ist alles möglich. Wir konnten dem Titelkampf wieder Spannung einhauchen, dennoch geht es für uns vor allem darum, in den letzten beiden Spielen - in St. Oswald und in Lembach - ordentlich zu punkten, um zumindest die Relegation zu erreichen".

