Zweiter Sieg in Folge! Union Königswiesen ist "Rote Laterne" los und glaubt wieder an Klassenerhalt

Details Sonntag, 28. Mai 2023 11:21

In der Bezirksliga Nord stand in der 24. Runde die Begegnung zwischen der Union Agora Königswiesen und der TSU Hofkirchen/M. auf dem Programm. Im Kräftemessen zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Achtplatzierten ging es vor allem für die Heimelf von Neo-Trainer Daniel Windner, der seit der Winterpause die Verantwortung trägt, um wichtige Punkte. Nach sieben Pleiten am Stück war der Nachzügler mit einem Bein bereits in der 1. Klasse, am letzten Spieltag gelang der Union mit einem 1:0-Erfolg in Wartberg jedoch der Befreiungsschlag. Eine Woche später legten die Königswiesener einen "Dreier" nach, behielten am Samstagnachmittag mit 3:2 knapp die Oberhand, schickten nach dem dritten Rückrundensieg die "Rote Laterne" nach Altenberg und sind im Kampf um den Klassenerhalt wieder mittendrin und voll dabei. Die Hofkirchener hingegen mussten nach einer bislang ordentlichen Rückrunde und zuletzt zwei Siegen am Stück im vorletzten Auswärtsspiel der Saison die siebente Niederlage einstecken und die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Nachzügler geht zwei Mal in Führung

Mit dem Rückenwind vom letztwöchigen Sieg in Wartberg ging die Windner-Elf überaus engagiert ins Match und nahm nach nur sieben Minuten ein Geschenk dankend an. Hofkirchens Alexander Höglinger wurde bedrängt und wollte den Ball zu Schlussmann Klaus Aichbauer zurückspielen, doch nach dem ungenauen Rückpass zappelte das Spielgerät im Kasten der Gäste. Nach einer Viertelstunde durften sich die Mannen von Coach Peter Wiesinger über den Ausgleich freuen, als Oliver Witti einen Stanglpass von links verwertete. Der Nachzügler ließ sich davon aber nicht beirren, krempelte die Ärmel hoch und hatte nach 30 Minuten die Nase abermals vorne. Alexander Hüttmannsberger spielte Fabian Hennerbichler das Leder in den Lauf, der 22-jährige Angreifer setzte sich im Zweikampf mit einem Verteidiger durch und versenkte die Kugel aus spitzem Winkel zum 2:1-Pausenstand.

Windner-Elf auch in Halbzeit zwei mit perfektem Start

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Königswiesener Treffer. Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Bodea, der das Match unaufgeregt leitete, waren nur drei Minuten gespielt, als Lukas Kastenhofer aus halbrechter Position in den Strafraum dribbelte und das 25-jährige Union-Eigengewächs die feine Einzelleistung erfolgreich abschloss. Nach dem dritten Gegentreffer gaben sich die Gäste nicht geschlagen, wurden mit zunehmendem Spielverlauf stärker und erarbeiteten sich die eine oder andere Chance. Am Beginn der Schlussviertelstunde war die TSU zurück im Spiel, als ein Hofkirchener Joker stach und der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Philipp Plakolb auf 3:2 stellte. In der restlichen Spielzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich, konnten dazu aber keine zwingende Chance kreieren. Mit vereinten Kräften brachte die Windner-Elf die hauchdünne Führung ins Ziel und darf nach dem zweiten Sieg in Folge auf den Klassenerhalt hoffen.

Andreas Wiesinger, Sektionsleiter Union Königswiesen:

"Nach dem Erfolg in Wartberg hat unsere Mannschaft erneut eine tolle kämpferische Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Vor eineinhalb Wochen waren wir fast schon abgestiegen, unser Team hat aber tolle Moral bewiesen, sich selbst aus dem Sumpf gezogen und glaubt nun wieder an den Klassenerhalt. Auch wenn uns in den restlichen drei Spielen - in Katsdorf sowie gegen Vorderweißenbach und St. Oswald - schwierige Aufgaben erwarten, lebt die Chance auf den Ligaverbleib".

