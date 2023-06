Meister! Union Katsdorf feiert sofortigen Wiederaufstieg und kehrt als Spielgemeinschaft in die Landesliga zurück

Details Samstag, 03. Juni 2023 12:02

Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Nord stand die überaus interessante Begegnung zwischen der Union Katsdorf und der Union Agora Königswiesen auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Vorletzten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Eine Woche nach einer 1:3-Pleite in Eferding präsentierten sich die Mannen von Coach Samir Hasanovic am Freitagabend von ihrer besten Seite, wurden mit einem souveränen 3:0-Erfolg ihrer Favoritenrolle gerecht und stehen aufgrund des Eferdinger Punkteverlustes in St. Oswald vorzeitig als Meister fest. Nach dem letztjährigen Abstieg kehren die Katsdorfer auf Anhieb wieder in die Landesliga zurück - Union und ASKÖ gehen einen Stock höher gemeinsam als Spielgemeinschaft an den Start. Mit zwei Siegen in Folge hatte die Windner-Elf die Chance auf den Klassenerhalt gewahrt, nach der bereits achten Pleite im Frühjahr sind die Königswiesener vor den letzten beiden Spielen vom Relegationsplatz jedoch durch fünf Punkte getrennt und stehen vor dem schweren Gang in die 1. Klasse.

Entschlossene Hasanovic-Elf mit komfortabler 3:0-Führung

Rund 250 Besucher bekamen in der Lettner-Fiedler Arena von Beginn an einen entschlossenen Tabellenführer zu sehen und mussten auf den ersten Treffer nur fünf Minuten warten. Nach einem Angriff über die rechte Seite zog Dusan Zuza ab, Fabian Schimböck irritierte Gästegoalie Florian Lesterl und der Ball schlug im Königswiesener Kasten ein. Wenig später hatten die abstiegsbedrohten Gäste den Ausgleich vor Augen, nach einer Flanke entschärfte Katsdorf-Schlussmann Dominik Eder aber einen Schuss eines Angreifers. Mitte der ersten Halbzeit stellte die Hasanovic-Elf die Weichen Richtung Sieg und Meistertitel - nach einer feinen Kombination mit Tarik Secic schlug Zuza einen tollen Pass, Daniel Brandstetter nahm das Leder gekonnt mit und stellte auf 2:0. Kurz vor der Pause war die Messe gelesen, als Rechtsverteidiger David Schatz aus rund 25 Metern abzog und das 18-jährige Katsdorfer Eigengewächs mit einem "Tausendguldenschuss" den 3:0-Halbzeitstand besiegelte.

Langes Warten nach dem Schlusspfiff - ausgelassene Feier im Vereinsheim

Da zu diesem Zeitpunkt - im Fernduell mit Eferding - die Tordifferenz hätte den Ausschlag geben können, war der Ligaprimus nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Balatinac bemüht, den einen oder anderen Treffer nachzulegen. Coach Hasanovic peitschte sseine Mannen nach vorne, doch trotz seiner Dominanz konnte der Tabellenführer die tiefstehenden Königswiesener im zweiten Durchgang nicht knacken. Da Schimböck bei der besten Katsdorfer Chance an Keeper Lesterl scheiterte, warteten die Zuschauer bis zum Schluss vergeblich auf weitere Tore. In St. Oswald wurde das Match 90 Minuten später angepfiffen, weshalb die Hasanovic-Elf auf die Krönung warten musste, kurz vor 22 Uhr war der Katsdorfer Meistertitel und der sofortige Wiederaufstieg aber amtlich und wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen gefeiert.

Samir Hasanovic, Trainer Union Katsdorf:

"Da das Spiel in St. Oswald noch lange gelaufen ist, haben wir auf Ligaportal den Live-Ticker verfolgt. Als dort das Unentschieden Gewissheit war, haben wir im Vereinsheim den Meistertitel ordentlich gefeiert. Erfreulich war, dass auch Vertreter der ASKÖ anwesend waren und uns auch der Katsdorfer Bürgermeister zum Titel gratuliert hat. Nach dem Herbstmeistertitel haben wir im Frühjahr ab und an geschwächelt, darum sind wir jetzt erleichtert, dass der Aufstieg vorzeitig feststeht. Gratulation an Spieler und Verantwortliche zu der tollen Arbeit, jetzt können wir in aller Ruhe die Personalplanung vorantreiben".

Patrick Prohaska, Sektionsleiter Union Katsdorf:

"Nach dem Abstieg war es im Vorjahr nicht einfach, die Mannschaft hat aber eine sensationelle Hinrunde absolviert, weshalb in der Winterpause das Ziel ausgerufen wurde, den sofortigen Wiederaufstieg ins Visier zu nehmen. Auch wenn es im Frühjahr nicht immer rund gelaufen ist, ist die Freude über den sportlichen Erfolg riesengroß. Wir können nun eine kurze Pause genießen, dann wartet aber viel Arbeit auf uns. Seit geraumer Zeit steht fest, dass in Katsdorf künftig die Kräfte gebündelt werden und unser Verein gemeinsam mit der ASKÖ ab Sommer eine Spielgemeinschaft bildet".

