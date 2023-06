0:5-Debakel besiegelt Vorderweißenbacher Abstieg

Details Sonntag, 18. Juni 2023 18:42

In einem spannenden Aufstiegskampf in der 1. Klasse Mitte feierte der UFC Haibach/Donau in den letzten acht Runden sieben Siege, überflügelte am allerletzten Spieltag - aufgrund des gewonnenen direkten Duells - die punktegleichen Pichlinger und eroberte den Vizemeistertitel. Im letzten Sommer zogen die Schwarz-Weißen in der Relegation gegen Doppl (nach einem desaströsen 0:7-Heim-Debakel half auch ein beachtlicher 4:0-Auswärtssieg nichts) den Kürzeren, dieses Mal wusste der seit 8. Oktober 2022 ungeschlagene UFC die zweite Chance zu nutzen. 69 Stunden nach einem 3:3-Remis bei der Union Wippro Vorderweißenbach waren die Mannen von Neo-Trainer Horst Paschinger am Sonntagnachmittag nicht zu halten und kehren nach einem beeindruckenden 5:0-Kantersieg wieder in die Bezirksliga zurück. Die "Schmankerldorf-Kicker" hingegen müssen den umgekehrten Weg antreten, konnten nach einer enttäuschenden Rückrunde in der Bezirksliga Nord in der Relegation den Kopf nicht aus der Schlinge ziehen und sind aber sofort nur noch erstklassig.

Pumberger stellt mit Doppelpack Weichen Richtung Bezirksliga

Vor rund 900 Besuchern fanden die Gäste nach fünf Minuten die erste Chance vor, nach einem Schuss klatschte der Ball aber an die Außenstange. Vier Minuten später nahm für die Prammer-Elf das Unheil seinen Lauf. Sebastian Kaltseis setzte mit einem Diagonalpass Tobias Wiesinger ins Szene, der 22-Jährige, der seit drei Jahren das UFC-Trikot trägt, scheiterte mit einem Schuss an Gästegoalie Christian Weissenböck, Armin Pumberger stand aber goldrichtig und versenkte das Leder aus kurzer Distanz. Mit der Führung im Rücken dominierten die Hausherren das Geschehen und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Vorderweißenbacher Gehäuse auf, die Paschinger-Elf verabsäumte es zunächst jedoch, ein Tor nachzulegen. Kurz vor der Pause brandete am Sportplatz aber wieder jubel auf, als Andreas Rathmayr sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und einen Stanglpass schlug, den abermals Pumberger zum 2.0-Halbzeitstand verwertete.

"Man of the Match" macht Deckel drauf - Vizemeister legt zwei Tore nach

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Pumberger-Treffer. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Scharinger waren nur fünf Minuten gespielt, als der "Man of the Match" den Deckel draufmachte. Der 31-jährige Pumberger, der im vergangenen Jahr mit dem Hausbau beschäftigt war und sich darum nach dem Abstieg eine fußballerische Auszeit genommen hatte, seit Jahresbeginn aber die Schuhe wieder schnürt, zog mit dem Außenrist gefühlvoll ab, ehe die Kugel via Innenstange den Weg in die Maschen fand. Die Messe war gelesen, der Haibacher Torhunger aber noch nicht gestillt. Zehn Minuten später zog Andreas Rathmayr von der linken Seite zur Mitte und setzte das Spielgerät mit seinem schwächeren rechten Fuß ins lange Eck. Die längst geschlagenen Gäste kassierten in Minute 70 einen weiteren Treffer - nach einem feinen Lochpass von Klaus Kaindlstorfer versenkte der ebenerst eingewechselte Tobias Rathmayr den Ball mit links im langen Eck. Nach dem 5:0 begnügte sich die Paschinger-Elf mit dem Verwalten des Ergebnisses, brachte die souveräne Führung ins Ziel und durfte nach dem Schlusspfiff den sofortigen Wiederaufstieg feiern.

Johannes Baschinger, stellvertretender Sportlicher Leiter UFC Haibach/Donau:

"Nach dem letztjährigen Abstieg war eine sofortige Rückkehr in die Bezirksliga nicht zu erwarten, zumal wir der 1. Klasse Mitte zugeteilt wurden, die nicht unsere Wunsch-Liga war. Doch mit zunehmendem Saisonverlauf sind wir immer besser in Fahrt gekommen, seit 8. Oktober 2022 in nicht weniger als 19 Spielen ungeschlagen geblieben und konnten eine bärenstarke Rückrunde mit dem heutigen 5:0-Kantersieg krönen. Die Freude über den sofortigen Wiederaufstieg ist riesengroß und hoffen, in der neuen Saison wieder in der Bezirksliga Nord an den Start gehen zu dürfen".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei