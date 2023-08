Union Oepping bannt Heimfluch und fegt Aufsteiger vom Platz

Details Freitag, 18. August 2023 20:56

Zum Saisonauftakt der Bezirksliga Nord stand im Aufeinandertreffen zwischen der Union Steinprofis Oepping und der Sportunion Schweinbach ein überaus interessantes Match auf dem Programm. Im Sportpark kreuzten der Neunte der letzten Meisterschaft und der Meister der 1. Klasse Nord-Ost die Klingen. In der vergangenen Saison mussten die Mannen von Coach Rene Beham die eigene Anlage gleich acht Mal als Verlierer verlassen, nach vier Heimpleiten in Serie fanden die Oeppinger vor heimischer Kulisse am Freitagabend mit einem eindrucksvollen 5:1-Erfolg wieder in die Spur. Für den Aufsteiger hingegen war nach sechs Partien ohne Niederlage Schluss mit lustig, musste die Kitzler-Elf nach einer empfindlichen Klatsche die Heimreise mit schwerem Gepäck antreten.

Oeppinger Blitzstart - Beham-Elf mit komfortabler 3:0-Führung

Noch nicht alle der rund 250 Besucher hatten ihre Plätze eingenommen, als der Ball auch schon im Netz zappelte - Oeppings Goalgetter Kevin Rachinger war es, der einen Corner von der rechten Seite einnickte. Kurz danach hatte der Union-Kapitän die Chance auf einen Doppelpack, der 28-Jährige knallte die Kugel aus kurzer Distanz jedoch über die Latte. Die Beham-Elf hatte Spiel und Gegner unter Kontrolle und schlug Mitte des ersten Durchgangs abermals zu, als Michael Schaubmayr eine Flanke schlug und Manuel Reischl mit dem Kopf zur Stelle war. Bei ihrer besten Einschussgelegenheit hatte die Gästeelf von Meister-Trainer Gerald Kitzler den Anschlusstreffer vor Augen, ein Kopfball strich aber um Haaresbreite am Oeppinger Kasten vorbei. Nach 40 Minuten hatten die heimischen Fans wieder Grund zur Freude - bei einem Gestochere im Schweinbacher Strafraum schaltete Lukas Schaubmayr am schnellsten und versenkte das Leder in den Maschen. Die 3:0-Führung brachten die Hausherren aber nicht in die Pause. In Minute 44 keimte beim Aufsteiger wieder Hoffnung auf, als Lukas Brandstetter nach einer Ecke mit einem Kopfball erfolgreich war und den 3:1-Halbzeitstand besiegelte.

Hausherren legen zwei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alesi war der Liga-Neuling um die Wende bemüht, die Beham-Elf ließ aber nicht allzu viel zu und hatte das Geschehen zumeist unter Kontrolle. Nach 65 Minuten war die Messe gelesen. Nach einem erneuten Corner war Rachinger, der in der vergangenen Saison mit 21 Toren der Top-Torjäger der Liga war, abermals mit dem Kopf zur Stelle. In der Schlussphase durfte sich dann auch eine Oeppinger Neuerwerbung als Torschütze feiern lassen. Eine Flanke des kurz zuvor eingewechselten Simon Schaubmeir nickte Lukas Wild, der im Sommer vom 1b-Team von OÖ-Ligist St. Martin/M. zur Beham-Elf gewechselt war, ein. Nach dem Treffer zum 5:1 war im überaus fairen Spiel die Luft heraußen, weshalb sich am Ergebnis nichts änderte und die Union Oepping einen perfekten Saisonstart verzeichnete.

Stephan Schuster, Sektionsleiter Union Oepping:

"Im Sommer hat sich erstmals unser Kader verändert. Da wir eine derartige Situation eigentlich nicht kennen, haben wir nicht wirklich gewusst, wo wir stehen bzw. was uns erwartet. Denn im ersten Match gegen einen Aufsteiger antreten zu müssen, ist eine überaus unangenehme Aufgabe. Doch zum einen wurden die beiden Neuerwerbungen, Clemens Harringer und Lukas Wild, während der Vorbereitung ausgzeichnet integriert, und zum anderen hat sich unsere Mannschaft heute exzellent präsentiert. Dementsprechend groß ist die Freude über den perfekten Saisonstart".

