Union Lembach bringt Aufsteiger erste Niederlage seit 8. Oktober 2022 bei

Details Samstag, 19. August 2023 11:57

Zum Saisonauftakt der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der Union Lembach und dem UFC Haibach/Donau auf dem Programm. Während die Mühlparzer-Elf in der letzten Meisterschaft als Sechster ins Ziel gekommen war, eroberten die Haibacher in der 1. Klasse Mitte nach einer fulminanten Aufholjagd den Vizemeistertitel, blieben in der Relegation erfolgreich und kehrten in die Bezirksliga zurück. Nach 19 Spielen in Folge ohne Niederlage wollte der UFC seine weiße Weste am Freitagabend behaupten, beim Debüt von Neo-Trainer Josef Hutsteiner, der im Sommer mit dem SV Haslach in die Bezirksliga aufgestiegen war, zog der Aufsteiger jedoch mit 2:4 den Kürzeren und musste erstmals seit 8. Oktober 2022 den Platz als Verlierer verlassen. Die Lembacher hingegen ließen sich von einem zwischenzeitlichen Rückstand nicht beirren und verzeichneten dank Doppelpacks von Stefan Hinterleitner und Fabian Lohr einen perfekten Saisonstart.

Routinier bringt Hausherren in Front - Aufsteiger dreht Spiel

Rund 250 Besucher bekamen von Beginn an spielstarke Hausherren zu sehen. Die Lembacher führten eine feine Klinge und belohnten sich nach einer knappen Viertelstunde für einen bis dahin gelungenen Auftritt, als Hinterleitner im UFC-Strafraum freigespielt wurde und der Routinier, der im Sommer über ein Karriereende nachgedacht hatte, nun aber doch wieder die Schuhe schnürt, die Kugel im linken Eck versenkte. Mit der Führung im Rücken hatte die Union das Geschehen unter Kontrolle, nach 25 Minuten machte der Aufsteiger jedoch den Rückstand wett. Nach einem weiten Pass der Gäste konnte Lembachs Stefan Schürz im Zweikampf mit Tobias Wiesinger eine brenzlige Situation mit einem sauberen Tackling zunächst klären, in der Folge hielt der 28-Jährige aber den UFC-Angreifer am Trikot zurück, weshalb Schiedsrichter Schwandner auf den Punkt zeigte - Sebastian Kaltseis ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter. Fünf Minuten später drehte die Hutsteiner-Elf das Spiel, als Fabian Gaisbauer, der nach einem Gastspiel in Aschach/Donau wieder zu sienem Stammverein zurückgekehrt war, mit einem Schuss ins kurze Eck Union-Schlussmann Markus Schinkinger überraschte.

Lembacher Doppelschlag kurz vor der Pause

Nach dem Haibacher Doppelschlag war bei den Heimischen ein Verunsicherung zu erkennen, doch kurz vor der Pause kippte das Match erneut. Zunächst nahm Hinterleitner den Ball mit der Brust gekonnt an und zirkelte das Leder aus rund 20 Metern genau ins Kreuzeck. 120 Sekunden später musste Gästegoalie Dominik Schlager schon wieder hinter sich greifen. Der 19-jährige Lohr versenkte das Spielgerät via Innenstange und bescherte der Union Lembach eine 2:1-Halbzeit-Führung.

Auch Lohr schnürt Doppelpack

Nach Wiederbeginn legte die Union sofort den Vorwärtsgang ein und war im zweiten Durchgang am Drücker. Nach den beiden Hinterleitner-Toren durfte sich in Minute 57 auch Lembachs Jung-Stürmer zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Nach einem Einwurf und einer Flanke von Jakob Pechmann stand Lohr goldrichtig und stellte mit einem Kopfball auf 4:2. Kurz danach hatten die heimischen Fans den Torschrei abermals auf den Lippen, nach einem Schuss von Manuel Schmerda klatschte das Leder aber an die Latte. Trotz des klaren Rückstandes ließ der Aufsteiger nicht locker, kämpfte beherzt und war bemüht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. In einem in dieser Phase ausgeglichenen Match ließ die Mühlparzer-Elf aber nichts anbrennen, verwaltete das Ergebnis und brachte den Vorsprung problemlos ins Ziel.

Robert Dietl, Obmann Union Lembach:

"Es war eine schwierige Aufgabe, konnten in Summe aber einen verdienten Sieg feiern und freuen uns über den gelungenen Saisonstart. Am kommenden Samstag bekommen wir im Auswärtsspiel gegen Freistadt die nächste harte Nuss zu knacken. Auch wenn wir uns in Freistadt stets sehr schwer tun, wollen wir auch gegen den Titelaspiranten punkten und werden versuchen, das Match zu gewinnen".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.