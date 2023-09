Union Lembach macht frühen Rückstand wett und ringt Jaksch-Elf nieder

Details Sonntag, 03. September 2023 10:28

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Lembach und der DSG Sportunion Altenberg. Nach einem Auftaktsieg gegen Aufsteiger Haibach zog die Mühlparzer-Elf in Freistadt den Kürzeren, wobei dieses Match letztendlich strafbeglaubigt wurde. Nach einer tollen Aufholjagd, beeindruckenden Siegesserie und gemeisterten Relegation, tun sich die Altenberger in der neuen Saison bislang schwer. Nach einem Auftakt-Remis in Wartberg/Aist und einer Heimpleite gegen Arnreit, gingen die Mannen von Coach Mario Jaksch am Samstagnachmittag früh in Führung, konnten den Vorsprung aber nicht behaupten und mussten sich schließlich mit 1:2 geschlagen geben. Trotz einer in Summe durchwachsenen Performance konnten die Kicker aus Lembach im zweiten Heimspiel den zweiten "Dreier" einfahren.

Gäste mit Start nach Maß

Rund 250 Besucher bekamen von Beginn an rassige Szenen zu sehen. Nachdem die Gäste die erste Chance im Spiel nicht nutzen konnten, hatte Jonas Pechmann in Minute vier die Lembacher Führung am Fuß. Der 26-Jährige war an Gästegoalie Tobias Landl schon vorbei, brachte den Ball aber nicht im leeren Kasten unter. Keine fünf Minuten später zappelte das Spielgerät dann aber doch in den Maschen, allerdings auf der anderen Seite. Nach einem feinen Pass von Kapitan Simon Mayr umkurvte Matthäus Gierlinger Union-Schlussmann Markus Schinkinger und schob die Kugel ein. Danach verzeichnete die Heimelf von Trainer Thomas Mühlparzer mehr Spielanteile und kreierte auch klare Chancen, die Stefan Hinterleitner oder Jakob Pechmann aber nicht nutzen konnten. Die Altenberger agierten taktisch überaus geschickt, setzten immer wieder Nadelstiche und tauchen des Öfteren gefährlich vor dem Gehäuse der Heimischen auf. So setzte Mayr einen Freistoß an die Latte, bei einer weiteren Chance scheiterte der Kapitän der Gäste mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an Keeper Schinkinger. Nach 45 Minuten ging es mit einer hauchdünnen Führung der Jaksch-Elf in die Pause.

Mühlparzer-Elf dreht Spiel

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fragner war es abermals der Altenberger Kapitän, der die Vorentscheidung am Fuß hatte, nach einem Zuspiel von Gierlinger scheiterte Mayr jedoch erneut an Goalie Schinkinger. Im zweiten Durchgang bestimmten die Hausherren über weite Strecken das Geschehen, agierten aber nicht wirklich zwingend und liefen dem Rückstand lange Zeit vergeblich hinterher. Nach 70 Minuten brandete am Sportplatz dann aber doch Jubel auf, als Hinterleitner sich in einem Zweikampf durchsetzte und querlegte, Fabian Lohr abzog, der Ball abgelenkt wurde und im Kasten einschlug. Am Beginn der Schlussviertelstunde kippte das Spiel. Nach Vorarbeit von Jakob Pechmann traf Hinterleitner zunächst die Stange, im zweiten Versuch gab der Routinier aber Goalie Landl das Nachsehen. In der restlichen Spielzeit waren die Gäste um den Ausgleich bemüht, in einer in dieser Phase hektischen Partie, taten sich die Altenberger aber schwer, klare Chancen zu kreieren. Kurz nachderm Lohr, alleine vor dem Altenberger Gehäuse, an Keeper Landl gescheitert war, ertönte der Schlusspfiff, durfte sich die Union Lembach in der noch jungen Saison über den zweiten Heimsieg freuen.

Robert Dietl, Obmann Union Lembach:

"In Freistadt hat unsere Mannschaft eine starke Performance abgeliefert, das Match aber verloren. Am Samstag war die Leistung weniger gut, konnten aber drei Punkte einfahren. Dennoch war der Sieg aufgrund der wesentlich höheren Spielanteile verdient, wenngleich die Altenberger ein starker Gegner waren. In der nächsten Runde erwartet uns ein Derby, ist am nächsten Sonntag in Haslach ein starker Aufsteiger unser nächster Gegner".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.