SC Hörsching: Der Frischling sorgt in der Bezirksliga Ost für Furore!

Details Donnerstag, 25. April 2024 23:23

Die oberösterreichische Bezirksliga Ost entwickelt sich zu einer der spannendsten Ligen im Unterhaus. Nicht nur, dass rein rechnerisch alle Teams, inklusive dem momentan Elftplatzierten, nach 19 Spieltagen die Möglichkeit haben, den Meisterteller in die Luft zu halten, sondern auch der Tabellenführer ist eine Besonderheit für sich: Der SC Hörsching kam aus der 1. Klasse Mitte als Meister und mischt seither die Liga auf und sicherte sich auch den „Herbstmeistertitel“.

Ziele übertroffen

Das Ziel, das sich der Verein selbst vor der Saison gesteckt hat, ist im Moment weit übertroffen. Denn laut Trainer Dominik Feigl war der Plan in der Endtabelle auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen. Dies ist bis dato mit der Tabellenführung mehr als geglückt. „Mit dem hat niemand gerechnet, man konnte damit auch nicht rechnen. Es wäre von oben herab, wenn wir geglaubt hätten, nur weil wir Meister geworden sind, marschieren wir durch. Das geht sich im Normalfall nicht aus!“, zeigt sich der Trainer des SC Hörschings erfreut.

Teams aus der unteren Tabellenhälfte als Stolpersteine

In der laufenden Saison hat die Mannschaft von Trainer Feigl und Co-Trainer Helmut Mayr 12 ihrer 19 Spiele gewinnen können, erspielte ein Remis und verlor die restlichen sechs Matches (3 in der Hin- und 3 in der Rückrunde). In den nächsten sieben Spielen treffen die Hörschinger auf sechs Teams der unteren Tabellenhälfte. Trainer Feigl versucht dennoch mit seinem Trainerstab von „Spieltag zu Spieltag“ zu denken und den Gegner taktisch und spielerisch zu analysieren. In Hörsching ist man sich dennoch seiner Stärken bewusst: „Wir haben trotzdem die Qualität, dass wir spielbestimmend sind und wir uns nicht zu 100% auf den Gegner einstimmen müssen, sondern auch der Gegner unter der Woche sich auf uns einstellen müssen.“

Am letzten Spieltag der Saison trifft der SC Hörsching auf den momentan Drittplatzierten, nämlich die Union Zorn Gestra Bad Hall. Zurzeit trennen die Kontrahenten drei Punkte. Das Hinspiel verloren die Spieler von Feigl allerdings mit 4:1 und auch dieser weiß, dass noch alles offen ist: „So eine ausgeglichene Liga habe ich schon lange nicht mehr gesehen!“

Ideen für Sommer vorhanden

In der Führungsriege des SC Hörsching beschäftigt man sich derweil mit der Kaderplanung für die kommende Saison. Es werden sowohl mit den Spielern und Leistungsträgern der diesjährigen Mannschaft als auch mit möglichen Transferkandidaten gesprochen. Trainer Feigl sagte zur Kadersituation: „Es werden bereits Transfergespräche geführt [...]“ und „ich bin mit meiner Mannschaft, so wie sie jetzt ist, sehr zufrieden!“

