Erfolgreicher 1. Next Generation Cup in Kematen an der Krems

Die Spielvereinigung (SPV) Kematen-Piberbach/Rohr veranstaltete am Pfingstwochenende, dem 19. und 20. Mai 2024, den ersten SPV Next Generation Cup. Bei perfekten Wetter- und Platzbedingungen verwandelte sich die Raiffeisen Arena in Kematen an zwei Tagen in ein Zentrum des Jugendfußballs, in dem rund 500 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren ihr Können unter Beweis stellten.

V.l.n.r.: Sektionsleiter David Schaumlechner, Jugendleiter-Stv. Thomas Ribeiro, Jugendleiter Daniel Weiss, Vorstandsmitglied Markus Trixner und Obmann Peter Angerer

„Gewonnen haben bei uns alle Kinder“

45 Mannschaften, darunter auch eine Nachwuchsmannschaft der Martin Hinteregger-Nachwuchsakademie „Coach13“, nahmen an dem Turnier teil und begeisterten das Publikum mit spannenden Spielen und beeindruckendem Einsatz.

Der Nachwuchsleiter und Initiator der SPV Kematen-Piberbach/Rohr, Daniel Weiss, zeigte sich über den gelungenen Verlauf des Fußballfestes hocherfreut: „Unser erster Nachwuchscup war ein Erfolg auf ganzer Linie. Der Einsatz der Kinder, Organisation und Stimmung waren top! Ich bedanke mich bei allen, die dieses Projekt zu einem Erfolg gemacht haben. Gewonnen haben bei uns alle Kinder! Jedes Kind hat eine eigens gestaltete Medaille sowie ein Glückslos für ein Gewinnspiel erhalten. Unter den Preisen wurden signierte Trikots sowie Eintrittskarten von deutschen und österreichischen Bundesliga-Vereinen und diverse Fanutensilien und Gutscheine verschenkt“, betonte Weiss.

Für die Verpflegung der zahlreichen Teilnehmer und Zuschauer sorgten die SPV-Kampfmannschaften der Damen und Herren, der AC KePi sowie die „Unbeugsamen Kematner“. Das Turnier entwickelte sich zu einem großen Fußball- und Familienfest, das sowohl für die jungen Sportler als auch für ihre Familien ein unvergessliches Erlebnis darstellte.

Die SPV Kematen-Piberbach/Rohr bedankt sich in ihrer Aussendung bei allen Beteiligten, den Spielerinnen und Spielern der Kampfmannschaften, freiwilligen Helfern und Sponsoren, die die erste Auflage des Next Generation Cup zu einem Erfolg gemacht haben. Man zeigt sich bereits voller Vorfreude auf die kommenden Jahre und darauf, diesen neuen Fixpunkt im Jugendfußballkalender weiter auszubauen.

