Union Leonding: „Sind nicht zufrieden mit der Saison“

Die Saison in der Bezirksliga Ost ist abgeschlossen. Meister wurde der SV Garsten und am 11. Platz mit 27 Punkten die Union Carloveres Leonding. Die 27 Punkte konnte man durch 7 Siege und 6 Unentschieden holen, jedoch musste man in Leonding auch 13 Niederlagen und 66 Gegentore einstecken. Die Union konnte nur ein Drittel der gewonnenen Punkte im Frühjahr einfahren und belegte somit den vorletzten Platz vor Absteiger Kronstorf in der Frühjahres-Tabelle.

Das gesicherte Mittelfeld verpasst

Am Saisonanfang hatte man in Leonding klare Ziele. „Unser Ziel war es das gesicherte Mittelfeld zu erreichen. Das haben wir nicht erreicht, daher sind wir mit der Saison nicht zufrieden“, bekundet diese der Sportliche Leiter der Union Leonding, Gerald Trummer. In der Hinrunde war man auch auf einem guten Weg dieses Ziel zu erreichen, rangierte auf Platz 9 mit nur 3 Punkten Rückstand auf dem 4. Platz. Die Union startete mit einer 0:7 Klatsche gegen Mitterkirchen in die Rückrunde, konterte dies jedoch in der nächsten Runde mit einem der zwei Siege aus der Rückrunde. „Im Winter haben einige Spieler aufgehört und daher haben wir im Frühjahr mit einigen jungen Spielern gespielt, das ist doch etwas Anderes, als wenn es gestandene Spieler sind“, begründet der Sportliche Leiter die geringe Punkteausbeute. Hasan Yanal, Brandon Valent und Amer Secibovic waren drei von fünf Spieler, die im Winter aufgehört hatten oder vom Verein nicht mehr weiter verpflichtet worden sind.

Weitere Abgänge im Sommer

Im Sommer verlassen weitere 3 Spieler und ein Trainer Leonding. Nach circa einem Jahr Amtszeit verließ Miklos Fejes bereits am 20.4. die Union als Trainer und schloss sich dem Welser Leistungszentrum an. Auch Co-Trainer und Spieler der Reserve, Laszlo Balint wird die Union ohne fixes Ziel verlassen. Damir Bajric erzielte in 23 Einsätzen für die Union Leonding 4 Tore, dennoch zieht es ihn zu einem neun Verein. Der Vize-Meister der Bezirksliga-Süd Union Gunskirchen sicherte sich die Dienste von Bajric. Der vierte und somit letzte bekannte Abgang ist Ihsan Furuncu. Ihn holten sich die Leondinger in der letzten Sommer-Transferperiode, nun zieht es ihn nach Wels, zur SPG Wels, wo er vorerst die zweite Mannschaft unterstützen wird.

Nach den Abgängen im Winter als auch im Sommer muss die Union selbst auch am Transfermarkt aktiv werden und so konnte man bereits zwei Transfers abschließen. Mit Daniel Radman holte man sich einen neuen Verteidiger aus der 1. Klasse-Ost von St. Marien. Radman sammelte bereits bei HAKA Traun Landesliga-Erfahrung und kann somit der jungen Mannschaft trotz seines eigenen jungen Alters zu Seite stehen. Der zweite Neuzugang auf Seiten der Leondinger ist mit Toni Mandir ebenfalls ein Spieler, der bereits viele namhafte Stationen in Österreich in seiner Vita stehen hat. Auch er kann seiner neuen Mannschaft mit seiner Erfahrung weiterhelfen, denn er spielte bereits in der OÖ-Liga, der Regionalliga und der Landesliga.

„Wir sind noch mit 2 - 3 Spielern im Gespräch, werden 2 sicher noch holen. Einen Stürmer und einen Zentralen Mittelfeldspieler“, lässt sich Trummer in die Transfertaktik schauen.

Vorbereitung auf Saison mit Stadtderby

Das altbekannte Trainerteam rund um Chef-Trainer Dieter Kiesenebner beginnt mit seiner Mannschaft Anfang Juli mit der Vorbereitung auf die kommende Saison. Man wird jedes Wochenende eine Aufbaupartie spielen um die Ziele der kommenden Saison zu erreichen, die sich nicht grundlegend verändert haben. Besonders Augenmerk wird auf das Derby gegen den ASKÖ Leonding gelegt, da es das erste Derby seit längerer Zeit sein wird.

