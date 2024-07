Torschützenkönig Güngör verlässt SK Amateure Steyr – Sportchef Paul Petermair im Interview!

Details Montag, 08. Juli 2024 22:48

Der SK Amateure Steyr gehört schon seit einigen Jahren zu den Spitzenteams in der Bezirksliga Ost. Auch in der vergangenen Saison konnten die Schützlinge von Rexhe Bytyci in einem denkwürdig spannenden Meisterkampf ein Wörtchen mitreden, ließen im Endspurt in den entscheidenden Partien aber dann doch Punkte liegen und landeten letztlich „nur“ auf Platz drei. In der kommenden Spielzeit wird man schmerzlicherweise auf Top-Torjäger und Aushängeschild Mehmetemin Güngör verzichten müssen – den 29-Tore-Mann zieht es zum Lokalrivalen und Meister Garsten in die Landesliga Ost. Ligaportal sprach unter anderem über den Abgang und die kommenden Aufgaben mit Paul Petermair, dem Sportlichen Leiter des Steyrer Traditionsklubs.

Ligaportal: Ihr habt eine starke Saison 23/24 gespielt. Wie zufrieden seid ihr am Ende mit dem Abschneiden?

Petermair: „Im Großen und Ganzen sind wir eigentlich sehr zufrieden. Es ist trotzdem so, dass wir bis zwei Runden vor Schluss vorne noch dabei waren, dann haben wir in Doppl-Hart verloren. Dadurch haben wir unsere Chance auf den Aufstieg versäumt. Wir hatten viele Verletzte und einige Gesperrte, dementsprechend kann man schon froh über das Gesamtergebnis sein."

Ligaportal: Was hat sich in der Übertrittszeit bei euch schon getan?

Petermair: „Unser Stürmer-Star Memo Güngör ist nach Garsten gewechselt. Das tut natürlich weh, aber er möchte sich nochmal verändern und etwas Neues probieren. Wir haben ihm da dann keine Steine in den Weg gelegt. Argjend Rama hat aus beruflichen bzw. privaten Gründen aufgehört. Dazugekommen sind Patrick Bilic von der Vorwärts und Berke Dede von Oed/Zeilern. Letzterer war schonmal ein Jahr bei uns und soll ein Ersatz für Memo Güngör sein, Patrick Bilic ist für das zentrale Mittelfeld eingeplant.“

Ligaportal: Ist die Kaderplanung somit abgeschlossen?

Petermair: „Noch nicht ganz, wir sind noch mit zwei, drei Spielern in Gesprächen. Aktuell gibt es aber nichts konkretes bzw. ist noch nichts spruchreif. Wir wollen den Kader aber noch ein bisschen in die Breite ziehen, wir haben noch ein wenig Zeit.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die nächste Saison vor?

Petermair: „Stand jetzt ist es so, dass wir einen Stürmer verloren haben, der uns 30 Tore pro Saison geschossen hat. Den zu ersetzen ist quasi unmöglich. Wenn der Kader so geblieben wäre, hätten ich uns in Richtung Top-3 oder Top-5 eingeschätzt. Jetzt wird es mit der Zielsetzung etwas schwieriger, wir wollen aber im oberen Drittel auf jeden Fall mitspielen und da wissen wir auch, dass wir die Qualität dafür haben.“

Ligaportal: In der kommenden Spielzeit geht es gegen einige neue Mannschaften. Du kennst viele Teams aus der Umgebung – wie bewertest du die neuen Teams bzw. die Liga?

Petermair: „Wir haben mit dem SV Garsten eine Mannschaft aus unserer Umgebung verloren, das war immer unser Derby und das tut weh. Neuzeug ist aber neu in der Liga, Haidershofen, die ASKÖ Leonding und Ried in der Riedmark auch. Ich denke, dass die Bezirksliga Ost sogar noch attraktiver geworden ist dadurch, es sind auch für uns mehr Spiele in der Umgebung. Ich glaube auch, dass die Liga richtig ausgeglichen ist und es so sehr spannend wird.“

Ligaportal: Wo seht ihr euch auf lange Sicht? Gibt es ein Drei- oder Fünf-Jahresziel im Verein?

Petermair: „Wir haben über das Thema geredet. Unser mittel- bis langfristiges Ziel ist die Landesliga. Das ist auch unser Anspruch. Vielleicht nicht gleich nächstes Jahr, probieren tun wir es aber immer. Da spielen aber stets sehr viele Faktoren mit wie der Saisonstart oder Verletzungen, einen Aufstieg kann man eben nicht erzwingen.“

