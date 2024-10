ASKÖ Doppl-Hart 74: Aufwärtstrend und Nachwuchs als Schlüssel zum Erfolg

Details Donnerstag, 03. Oktober 2024 20:50

Nach sechs Spielen, zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen weist der ASKÖ Doppl-Hart 74 eine ausgeglichene Bilanz in der Bezirksliga Ost auf. Der Verein schaffte in der vergangenen Saison dank eines starken Schlussspurts noch den Klassenerhalt. Aktuell belegt das Team mit acht Punkten einen soliden 9. Tabellenrang. Ob mehr für den ASKÖ Doppl-Hart möglich gewesen wäre, wie der Saisonstart innerhalb der Mannschaft aufgenommen wurde und welche Ziele für die laufende Saison gesetzt sind, erläuterte Trainer Alexander Steinkellner in einem Gespräch.

Solider Start mit Verbesserungsmöglichkeiten

Trainer Alexander Steinkellner zeigt sich mit dem Saisonstart und der bisherigen Punkteausbeute zufrieden, betont jedoch, dass noch mehr möglich gewesen wäre: „Wir können mit dem Saisonstart sehr gut leben. Vergleicht man die aktuelle Saison mit der letzten, erkennt man einen klaren Aufwärtstrend. Sicherlich wären mehr Punkte möglich gewesen, aber wir sind sehr zufrieden und können auf dieser Basis gut weiterarbeiten.“

Auch die spielerischen Leistungen bewertet Steinkellner positiv: „Die Mannschaft setzt meine Spielidee zunehmend besser um, was sich auch auf dem Platz widerspiegelt. Woran wir jedoch noch zu kämpfen haben, ist die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Trotz vieler Chancen gelingt es uns oft nicht, genügend Tore zu erzielen, und dadurch bringen wir uns manchmal selbst in Schwierigkeiten.“

Positiv hervorzuheben ist auch die aktuelle Kadersituation: „Es gibt zwar immer wieder Spieler, die aufgrund kleinerer Blessuren ein Spiel aussetzen müssen, aber von langfristigen Verletzungen sind wir glücklicherweise derzeit verschont.“

Nachwuchsarbeit als Schlüssel zum Erfolg

„Wir können sehr stolz auf unsere Nachwuchsarbeit sein. Der aktuelle Kader der Kampfmannschaft umfasst drei U18-Spieler, die auch regelmäßig zum Einsatz kommen. Generell blicken wir auf eine ausgezeichnete Jugendarbeit zurück und sind in der Lage, in jeder Altersklasse eine Mannschaft zu stellen. Unsere U18 misst sich in der Liga mit Top-Teams wie BW Linz, Edelweiß Linz und Oedt und kann dort gut mithalten. Aktuell sind wir sogar Tabellenführer. Unser Ziel ist es, kontinuierlich junge Spieler in den Erwachsenenfußball zu integrieren“, erklärte der Trainer zur Nachwuchsarbeit.

Zur Ausgeglichenheit der Liga äußerte er sich wie folgt: „Wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, sieht man deutlich, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Das spricht für die Ausgeglichenheit der Liga. Deshalb muss man vor jedem Spiel gewarnt sein und stets bei 100 Prozent, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Hinsichtlich der Saisonziele meinte Alexander Steinkellner: „Die Frage nach dem Saisonziel ist dieses Mal ziemlich einfach. Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen. Man darf nicht vergessen, dass wir in der letzten Saison schon fast abgestiegen waren und dank eines kleinen Fußballwunders die Klasse halten konnten. In dieser Spielzeit lautet das Ziel ganz klar, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“

